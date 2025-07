L'Enseignant Prédateur du 'Miroir de l'Avenir' : Quand la Toile Démasque un Serial Abuseur



Traqué à la frontière, un professeur sénégalais accusé de viols, chantage et diffusion d'images obscènes sur ses élèves. L'affaire révélée par une vidéo virale et une influenceuse ébranle Dakar.



Dans une affaire sordide qui révèle la vulnérabilité des élèves face à l'autorité corrompue, Ibrahima Ba, 32 ans, professeur d'anglais dans l'école privée "Miroir de l'Avenir" à Tivaouane Peulh (banlieue de Dakar), a vu son monde s'effondrer. Arrêté de justesse jeudi dernier alors qu'il tentait de franchir la frontière mauritanienne, il a été déféré hier au parquet de Rufisque sous une avalanche d'accusations glaçantes : viols sur mineures, attentat à la pudeur, chantage et menaces de diffusion d'images pornographiques.Comme le rapporte Libération, ce qui ressemble au parcours d’un "prédateur méthodique" a été stoppé net par la vigilance des réseaux sociaux et l'action rapide de la Brigade des mœurs.



L'Étincelle : Une Vidéo Virale et une Influenceuse Tranchante





Tout a basculé le 14 juin 2025. Une vidéo dénonçant les agissements répétés d'un certain "M. Ba", professeur d'anglais dans une école de Keur Massar abusant sexuellement de ses élèves de seconde, a enflammé TikTok. Le lendemain, 15 juin, l'influenceuse sénégalaise "My Besty" a consacré son émission à ce scandale étouffé, braquant les projecteurs sur "Miroir de l'Avenir" et nommant des victimes potentielles. Face à cette médiatisation brutale, a Brigade des mœurs et de protection des mineurs de la Sûreté Urbaine (SU) de Dakar s'est immédiatement autosaisie, comme le précise Libération.



L'Enquête Express : Témoignages Accablants et Tentation de la Fuite



Les enquêteurs se sont rendus sans délai à l'école identifiée. Leurs investigations ont confirmé la gravité des faits, remontant jusqu'à janvier 2025. Le directeur de l'établissement et plusieurs élèves cités par "My Besty" ont été entendus. Quatre jeunes filles, désormais identifiées comme présumées victimes – N.F (18 ans), N.D (19 ans), N.A.N (19 ans) et N.F.T (17 ans) – ont livré des témoignages concordants et accablants.

Toutes affirment avoir subi des abus sexuels de la part d'Ibrahima Ba. Pendant ce temps, sentant probablement le filet se resserrer, le professeur tentait de prendre la fuite. Son opposition de sortie du territoire à la frontière mauritanienne a scellé son sort.



Le Modus Operandi de la Terreur : Chantage aux Notes et Chantage aux Images





Le schéma décrit par les enquêteurs et les victimes, rapporté par Libération, est d'une perversité calculée. Ibrahima Ba aurait systématiquement usé de son pouvoir de notation pour soumettre ses élèves. Il proposait des "faveurs" en échange de relations sexuelles. Mais le pire restait à venir : une fois les actes commis, il filmait ses victimes à leur insu. Ces enregistrements devenaient alors une arme de chantage supplémentaire et terrifiante : il menaçait de diffuser ces "images obscènes à caractère pornographique" en ligne si elles tentaient de se rebeller ou de rompre le silence. Un cercle vicieux de peur et de honte.



Des Résistantes qui Ont Dit "Non"





L'enquête révèle aussi une lueur de résistance. Trois autres élèves – N.F.B (18 ans), A.M (19 ans) et K.D.D (17 ans) – ont courageusement déclaré aux policiers avoir repoussé les avances insistantes du professeur. Leur témoignage confirme la préméditation et les tentatives répétées d'Ibrahima Ba pour "enrôler" de nouvelles victimes dans son système de prédation.





Ibrahima Ba est désormais derrière les barreaux, confronté à la sévérité de la loi sénégalaise.