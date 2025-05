L’APR refuse de participer au Dialogue, mais respecte la pluralité politique...

Revenant sur la non participation de l'Alliance pour la République au Dialogue National prévue dans les prochains jours, le porte-parole de l'APR estime que le reste de l'opposition est "libre d'y participer en toute souveraineté", car cela fortifie la pluralité politique et la démocratie.



Pour Seydou Guèye, la date du 28 mai n’est pas anodine, car elle a été retenue comme journée nationale du Dialogue depuis 2016, à l’initiative du président Macky Sall. Ce dernier, selon lui, a inscrit le dialogue dans la trajectoire politique du pays comme un levier de régulation démocratique, sociale et institutionnelle. « Il a réussi à faire du dialogue un agenda du pouvoir d’État. Ainsi, parce qu'elle saisit le sens et la portée du dialogue, et surtout parce que c’est notre leader qui en est l’inspirateur historique, l’APR est et reste partisane d’un dialogue inclusif, libre et ouvert », a déclaré Seydou Guèye.



Pour autant, l’APR affirme son attachement à la diversité d’opinions au sein de l’opposition : « Nous sommes des partisans du dialogue, pas d’une rencontre de validation des impostures du pouvoir. Une telle position politique, faudrait-il le rappeler, ne nous éloignera jamais du reste de l’opposition qui pourrait, en toute souveraineté, choisir de participer au dialogue. Car c’est dans le respect des positions autonomes que se fortifie la pluralité politique. Une pluralité nourrie par les différences fécondes, qui ne brisent pas l’unité mais la renforcent : c’est cela, la démocratie », soutient Seydou Gueye, porte-parole de l'APR.