Accident mortel à hauteur de l’école Mariama Niass : En colère, des conducteurs de Jakarta incendient un bus Tata

Un bus Tata a été incendié ce vendredi 30 janvier à hauteur de l’école Mariama Niass, dans le sens Croisement Cambérène, après un accident mortel impliquant un conducteur de moto de type Jakarta.



Selon les témoignages , le conducteur du bus de transport public AFTU aurait mortellement percuté un Jakarta-man, provoquant la colère de ses collègues. En réaction, des conducteurs de motos ont pris pour cible le bus qu'ils ont incendié.



À la suite de cet incident, la circulation est complètement bloquée sur cet axe de la Route nationale menant vers Pikine, occasionnant d’importants embouteillages.

