Accident mortel à hauteur de l’école Mariama Niass : En colère, des conducteurs de Jakarta incendient un bus Tata

Un bus Tata a été incendié ce vendredi 30 janvier à hauteur de l’école Mariama Niass, dans le sens Croisement Cambérène, après un accident mortel impliquant un conducteur de moto de type Jakarta.
Selon les témoignages , le conducteur du bus de transport public AFTU aurait mortellement percuté un Jakarta-man, provoquant la colère de ses collègues. En réaction, des conducteurs de motos ont pris pour cible le bus qu'ils ont incendié.
À la suite de cet incident, la circulation est complètement bloquée sur cet axe de la Route nationale menant vers Pikine, occasionnant d’importants embouteillages.
Autres articles
-
L’APR dénonce les propos injurieux visant Serigne Moustapha Sy Al Amine
-
Convocation annoncée de Doudou Wade : Sopi Sénégal dément et dénonce une manipulation
-
Attaque de l'aéroport de Niamey: la Côte d'Ivoire convoque l'ambassadrice du Niger
-
L’ANACIM interdit les vols de drones de loisir ou privés sur toute l’étendue du territoire national
-
Niger: ce que l'on sait de l'attaque jihadiste qui a visé l'aéroport de Niamey