FADP: Le CDEPS dénonce une distribution dans une opacité totale malgré l’arrêt de la Cour suprême


FADP: Le CDEPS dénonce une distribution dans une opacité totale malgré l’arrêt de la Cour suprême

Dans un communiqué publié ce vendredi, le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) dénonce une gestion illégale du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP). Le CDEPS note une distribution de l’aide publique à la presse au titre de l’exercice 2025, effectuée « sans avoir, au préalable, pris et publié l’arrêté de répartition fixant les montants attribués aux entreprises de médias bénéficiaires ». 

 

Cette situation intervient alors que la Cour suprême a rendu, le 11 décembre 2025, un arrêt annulant les arrêtés n°017412 et n°024462 relatifs à la plateforme numérique d’identification des entreprises de presse et à la création de la Commission d’examen et de validation des déclarations des entreprises de presse du Sénégal. Malgré cette décision juridictionnelle, le ministre de la Communication a publié, le 24 décembre 2025, un communiqué annonçant l’ouverture des dépôts de demandes de subvention sans procéder à la déclaration des entreprises sur la plateforme déclarée illégale par la haute juridiction.

 

Le CDEPS regrette plusieurs irrégularités. La période de dépôt, arbitrairement fixée du 24 au 27 décembre 2025, exclut de fait les entreprises n’ayant pas respecté une plateforme jugée illégale. « Cette manœuvre révèle une volonté manifeste d’exclure les entreprises de presse qui avaient refusé de se soumettre à une plateforme déclarée illégale », remarque le CDEPS. Face à cette situation, l’APPEL et le CDEPS avaient saisi le ministre afin de demander la suspension de la convocation du Conseil de gestion prévue le 29 décembre 2025, réclamant une période normale, équitable et conforme au droit pour le dépôt des demandes de subvention. 

 

Le CDEPS dénonce des « violations flagrantes » en matière de gestion financière. Le ministre aurait octroyé des enveloppes de plusieurs dizaines de millions de francs CFA au CORED, ainsi qu’à la Commission de la carte nationale de presse. Selon le communiqué, la Maison de la Presse Babacar Touré, structure qui n’est pas bénéficiaire statutaire de cette subvention s’est vu attribuer des ressources du FADP sous forme de fonds personnels, ignorant délibérément qu’il s’agit de deniers publics soumis aux règles strictes et impératives de la comptabilité publique. 

 

Le CDEPS relève également que le ministre a accordé l’aide publique à des entreprises de presse du secteur public, alors même que celles-ci sont déjà financées par le budget général de l’État. Cette pratique aurait pour effet de destiner exclusivement l’aide publique aux entreprises de presse privées depuis l’instauration de l’aide publique aux médias.

Pour l’organisation patronale, ces agissements s’inscrivent « dans une dynamique préoccupante visant à fragiliser, voire à affaiblir structurellement la presse privée sénégalaise » depuis l’ouverture de la troisième alternance politique au Sénégal, il y a plus de vingt-trois mois.

 

Le CDEPS attend désormais que le ministre de la Communication fasse preuve d’un minimum de responsabilité républicaine et de courage politique en prenant l’arrêté de répartition du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse pour l’année 2025. « Le JUB, le JUBEL et le JUBANTI ne sauraient prospérer que dans la transparence, le respect du droit et de la justice », conclut le CDEPS. 

Autres articles
Vendredi 30 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
L’APR dénonce les propos injurieux visant Serigne Moustapha Sy Al Amine

L’APR dénonce les propos injurieux visant Serigne Moustapha Sy Al Amine - 30/01/2026

Convocation annoncée de Doudou Wade : Sopi Sénégal dément et dénonce une manipulation

Convocation annoncée de Doudou Wade : Sopi Sénégal dément et dénonce une manipulation - 30/01/2026

Attaque de l'aéroport de Niamey: la Côte d'Ivoire convoque l'ambassadrice du Niger

Attaque de l'aéroport de Niamey: la Côte d'Ivoire convoque l'ambassadrice du Niger - 30/01/2026

L’ANACIM interdit les vols de drones de loisir ou privés sur toute l’étendue du territoire national

L’ANACIM interdit les vols de drones de loisir ou privés sur toute l’étendue du territoire national - 30/01/2026

Niger: ce que l'on sait de l'attaque jihadiste qui a visé l'aéroport de Niamey

Niger: ce que l'on sait de l'attaque jihadiste qui a visé l'aéroport de Niamey - 30/01/2026

Alioune Tine sur Sidiki Kaba: « C’est un l’obsédé des droits humains »

Alioune Tine sur Sidiki Kaba: « C’est un l’obsédé des droits humains » - 30/01/2026

Présentation du livre de Sidiki Kaba : « Dans un monde qui remet en cause les droits acquis, ce livre est une nécessité »

Présentation du livre de Sidiki Kaba : « Dans un monde qui remet en cause les droits acquis, ce livre est une nécessité » - 30/01/2026

Accident mortel à hauteur de l’école Mariama Niass : En colère, des conducteurs de Jakarta incendient un bus Tata

Accident mortel à hauteur de l’école Mariama Niass : En colère, des conducteurs de Jakarta incendient un bus Tata - 30/01/2026

Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran

Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran - 30/01/2026

Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed

Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed - 30/01/2026

Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président

Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président - 30/01/2026

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée - 30/01/2026

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays - 30/01/2026

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev "jusqu'au 1er février" - 30/01/2026

Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés

Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés - 30/01/2026

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey - 30/01/2026

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar - 30/01/2026

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel - 30/01/2026

CAN Maroc 2025 : Pape Guèye, unique buteur de la finale, révèle son secret

CAN Maroc 2025 : Pape Guèye, unique buteur de la finale, révèle son secret - 30/01/2026

Mines : Endeavour Mining annonce 437 milliards FCFA de contribution économique à ses États hôtes en 2025 (Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso)

Mines : Endeavour Mining annonce 437 milliards FCFA de contribution économique à ses États hôtes en 2025 (Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso) - 30/01/2026

Procès sans fin à Rabat : les supporters sénégalais toujours otages de la justice marocaine…le procès renvoyé pour la troisième fois

Procès sans fin à Rabat : les supporters sénégalais toujours otages de la justice marocaine…le procès renvoyé pour la troisième fois - 30/01/2026

Un simple contrôle vire à l’explosion : taxi-clando, billet de 1 000 FCfa et caillou levé contre un policier

Un simple contrôle vire à l’explosion : taxi-clando, billet de 1 000 FCfa et caillou levé contre un policier - 30/01/2026

Passeports fantômes et cachets diplomatiques : plongée dans l’“usine à faux” qui embarrasse la République

Passeports fantômes et cachets diplomatiques : plongée dans l’“usine à faux” qui embarrasse la République - 30/01/2026

« Faram Facee » devant la justice : Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués à la Sûreté urbaine

« Faram Facee » devant la justice : Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués à la Sûreté urbaine - 30/01/2026

250.000 tonnes d’arachide produites : Après 42 milliards d’achats locaux, cap sur l’exportation chinoise

250.000 tonnes d’arachide produites : Après 42 milliards d’achats locaux, cap sur l’exportation chinoise - 30/01/2026

Coopération Mali-Guinée : Bamako obtient des facilités portuaires à Conakry

Coopération Mali-Guinée : Bamako obtient des facilités portuaires à Conakry - 29/01/2026

Saint Louis : Léthargie au sein PS, Hamade Ndiaye de Vision Socialiste met le curseur sur les vraies causes

Saint Louis : Léthargie au sein PS, Hamade Ndiaye de Vision Socialiste met le curseur sur les vraies causes - 29/01/2026

Attaque d'un aéroport au Niger: le chef de la junte accuse les présidents français, béninois et ivoirien

Attaque d'un aéroport au Niger: le chef de la junte accuse les présidents français, béninois et ivoirien - 29/01/2026

Burkina Faso: le régime militaire va dissoudre les partis politiques

Burkina Faso: le régime militaire va dissoudre les partis politiques - 29/01/2026

Affaire Pape Malick Ndour, Farba et Cie : Le FDR alerte sur une « dérive autoritaire » du gouvernement

Affaire Pape Malick Ndour, Farba et Cie : Le FDR alerte sur une « dérive autoritaire » du gouvernement - 29/01/2026

RSS Syndication