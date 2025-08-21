Koungheul : Une foule immense accompagne la députée Fanta Sall à sa dernière demeure

C'est une foule immense qui a accompagné l'ancienne députée de la 14e législature, à sa dernière demeure. Fanta Sall, décédée hier mercredi des suites d'une longue maladie, a été inhumée auprès de son père à Keur Serigne Djebel, ce jeudi 21 août.

La cérémonie de levée du corps a eu lieu après la prière de Tisbar (14 heures) à l'hôpital de Koungheul suivie de l'enterrement en présence de responsables politiques, d’autorités administratives, religieuses, coutumières mais également de simples citoyens, qui ont tenu à lui rendre un ultime hommage.

Une délégation de l’Assemblée nationale, des anciens députés, une forte délégation de son parti l’APR, sans oublier des représentants d’autres sensibilités politiques, ont également pris part à la cérémonie funèbre.