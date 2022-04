Koumpentoum / Kouthiaba Wolof : le maire Abdoulaye Ndao décroche le PROFIT pour sa commune et 5 autres dans le département.

En perspective de la mise en œuvre du partenariat entre le PROFIT (Projet de financements innovants des territoires) coordonné par l’ADM (Agence de développement Municipal), une équipe dirigée par le Coordonnateur dudit projet, Monsieur Amadou Ndiaye, s’est rendue dans la commune de Kouthiaba Wolof dans le département de Koumpentoum.



Sur place, le Maire Abdoulaye Ndao, fidèle à ses principes de gestion inclusive et participative, avait invité ses collègues maires du département pour dit-il, permettre que « l’intercommunalité devienne une réalité dans le département de Koumpentoum. » Il faut noter qu’ils sont six à avoir répondu à son invitation qui vont également bénéficier du PROFIT.



Parmi les projets prioritaires identifiés par le nouveau maire, la modernisation du marché hebdomadaire ‘’Louma de Kouthiaba’’ reste une priorité et une urgence. Une forte mobilisation des femmes a été notée et ces dernières ont tenu à remercier leur Maire tout en l'encourageant à poursuivre son travail au bénéfice des populations.



À cet effet, le waqf qui est un instrument de financement durable, a eu l’agrément des populations, notamment les femmes et les jeunes. Le waqf est un instrument de financement porteur d’avenir et de développement durable. Le coordonnateur du PROFIT, Monsieur Amadou Ndiaye, a apporté toutes les informations et clarifications aux populations qui à leur tour, l’ont félicité pour la pédagogie et son engagement à atteindre les objectifs qui lui sont assignés.



Avant de lever la séance, le Maire Abdoulaye Ndao a remercié le DG de l’ADM pour la diligence avec laquelle il a instruit son dossier en envoyant une mission dans sa commune...