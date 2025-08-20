Koumpentoum - Féminicide glaçant: le boulanger qui avait étranglé sa femme après des rapports sexuels condamné à 20 ans


Koumpentoum - Féminicide glaçant: le boulanger qui avait étranglé sa femme après des rapports sexuels condamné à 20 ans
Quatre années de fuite n’auront pas suffi à effacer son crime. À Koumpentoum, dans la région de Tambacounda, l’affaire Hamet Seck a refait surface avec une brutalité glaçante. Ce boulanger de 35 ans, qui avait étranglé sa femme Fatou Dia, 30 ans, après des rapports sexuels, a été jugé devant la chambre criminelle de Tambacounda. Vendredi dernier, il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle.
 
 Un crime qui avait secoué Kaba
 
Les faits remontent à avril 2020 dans le village de Kaba, commune de Kahène. Ce jour-là, une dispute éclate entre Hamet Seck et son épouse Fatou Dia, mère de son enfant. L’homme, emporté par la colère, l’étrangle dans leur chambre après un rapport sexuel. Lorsqu’il desserre son étreinte, il découvre le corps sans vie de sa compagne.
 
Plutôt que d’alerter les voisins ou les secours, Hamet Seck prend la fuite, laissant derrière lui le cadavre de sa femme et un enfant orphelin de mère.
 
 Quatre années de cavale
 
Dès son départ, l’homme se réfugie d’abord à Noga Babacar, un village voisin, où il vit deux ans en toute discrétion. Après des échanges avec sa mère, il s’exile ensuite en Gambie, espérant tourner la page et échapper à la justice.
 
Mais le 6 avril 2024, contre toute attente, il réapparaît dans son village natal. Les habitants, stupéfaits de le voir revenir comme si de rien n’était, alertent aussitôt la gendarmerie de Koumpentoum. Arrêté, il avoue son crime et affirme souffrir de troubles psychiques.
 
Devant les juges, des aveux glaçants
 
Le 1er août dernier, face à la chambre criminelle de Tambacounda, Hamet Seck a réitéré ses aveux sans véritable explication ni signe de remords. « Nous nous sommes bagarrés dans la chambre et je l’ai étranglée sans m’en rendre compte. C’est après que j’ai su qu’elle était morte », a-t-il déclaré, ajoutant que tout s’était passé après avoir eu des rapports sexuels avec sa victime.
 
Le procureur, dans un réquisitoire ferme, a soutenu qu’il y avait une volonté manifeste de donner la mort. Il a même demandé la réclusion criminelle à perpétuité et la requalification des faits en assassinat.
 
 Une lourde peine, mais pas la perpétuité
 
Après délibération, la chambre criminelle a finalement condamné Hamet Seck à 20 ans de réclusion criminelle. Une sanction lourde, mais en deçà des réquisitions du parquet.
Autres articles
Mercredi 20 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
L’affaire ArcelorMittal–État du Sénégal : 140 millions $ en jeu, Aly Ngouille et Birima convoqués devant le juge

L’affaire ArcelorMittal–État du Sénégal : 140 millions $ en jeu, Aly Ngouille et Birima convoqués devant le juge - 20/08/2025

Au large de Dakar : 133 migrants secourus grâce à une opération conjointe Air-Mer

Au large de Dakar : 133 migrants secourus grâce à une opération conjointe Air-Mer - 20/08/2025

Migration irrégulière : 147 candidats à l’émigration irrégulière stoppés au large de Sangomar, 7 mis en cause déférés

Migration irrégulière : 147 candidats à l’émigration irrégulière stoppés au large de Sangomar, 7 mis en cause déférés - 19/08/2025

Suite et pas fin du dossier ASER / TAS brandit « ses preuves » et accuse : « Cette nébuleuse est entièrement de la responsabilité du nouveau régime »

Suite et pas fin du dossier ASER / TAS brandit « ses preuves » et accuse : « Cette nébuleuse est entièrement de la responsabilité du nouveau régime » - 19/08/2025

[🔴LIVE ] Suivez la conférence de presse de Thierno Alassane Sall .

[🔴LIVE ] Suivez la conférence de presse de Thierno Alassane Sall . - 19/08/2025

Thiès : à bord d'un scooter de type X-max, un jeune meurt dans un accident de la circulation

Thiès : à bord d'un scooter de type X-max, un jeune meurt dans un accident de la circulation - 19/08/2025

Afrobasket 2025 : Le Sénégal écarte le Soudan du Sud et file en quarts de finale (78 à 65)

Afrobasket 2025 : Le Sénégal écarte le Soudan du Sud et file en quarts de finale (78 à 65) - 18/08/2025

Dakar : Deux faussaires arrêtés dans une grosse escroquerie au visa

Dakar : Deux faussaires arrêtés dans une grosse escroquerie au visa - 18/08/2025

Vol Paris-Dakar d'Air France : une passagère agitée contraint l’avion à faire demi-tour, ce samedi

Vol Paris-Dakar d'Air France : une passagère agitée contraint l’avion à faire demi-tour, ce samedi - 18/08/2025

Assemblée nationale : Ouverture de la session extraordinaire 2025 centrée sur la déclaration de patrimoine , les lanceurs d’alerte , la lutte contre la corruption et la transparence

Assemblée nationale : Ouverture de la session extraordinaire 2025 centrée sur la déclaration de patrimoine , les lanceurs d’alerte , la lutte contre la corruption et la transparence - 18/08/2025

Tambacounda frappée par l’hivernage : cinq morts en quelques jours, électrocution et noyade en tête

Tambacounda frappée par l’hivernage : cinq morts en quelques jours, électrocution et noyade en tête - 18/08/2025

Tivaouane : neuf malfaiteurs encagoulés armés dévalisent l’usine Atlantique groupe industrie , un million de FCfa envolé en une nuit !

Tivaouane : neuf malfaiteurs encagoulés armés dévalisent l’usine Atlantique groupe industrie , un million de FCfa envolé en une nuit ! - 18/08/2025

Port de Bargny-Sendou : Mavamar Industries attaque Sénégal Minergy Port à la justice pour obstruction et retards

Port de Bargny-Sendou : Mavamar Industries attaque Sénégal Minergy Port à la justice pour obstruction et retards - 18/08/2025

Trafic de faux visas : la Dnlt démantèle un réseau tentaculaire reliant Dakar, Conakry et les États-Unis

Trafic de faux visas : la Dnlt démantèle un réseau tentaculaire reliant Dakar, Conakry et les États-Unis - 18/08/2025

Affaire Arcelor Mittal : les fantômes du passé rattrapés par la justice sénégalaise…trois dignitaires convoqués

Affaire Arcelor Mittal : les fantômes du passé rattrapés par la justice sénégalaise…trois dignitaires convoqués - 18/08/2025

Thiat lance « Poroze Bi », une charge contre le régime de Pastef

Thiat lance « Poroze Bi », une charge contre le régime de Pastef - 17/08/2025

Thiaroye : Après le passage des vagues destructrices, Le president Bassirou Diomaye Faye promet assainissement et restructuration urbaine

Thiaroye : Après le passage des vagues destructrices, Le president Bassirou Diomaye Faye promet assainissement et restructuration urbaine - 16/08/2025

Ngoundiane - Licenciés pour motif économique, des employés de Talix Mines menacent de bloquer les carrières

Ngoundiane - Licenciés pour motif économique, des employés de Talix Mines menacent de bloquer les carrières - 16/08/2025

AFROBASKET MASCULIN- Le Sénégal s’impose face au Mali grâce à un dernier quart-temps magistral (80 à 70)

AFROBASKET MASCULIN- Le Sénégal s’impose face au Mali grâce à un dernier quart-temps magistral (80 à 70) - 16/08/2025

Fortes pluies à Dakar: l’hôpital Philippe Maguilen Senghor sous les eaux

Fortes pluies à Dakar: l’hôpital Philippe Maguilen Senghor sous les eaux - 15/08/2025

TOUBA – Le bassin de Pofdi cède une nouvelle fois: champs et habitations clairement menacés

TOUBA – Le bassin de Pofdi cède une nouvelle fois: champs et habitations clairement menacés - 15/08/2025

Sénégal - Torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants : Le constat amer du département d’État américain (rapport 2024)

Sénégal - Torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants : Le constat amer du département d’État américain (rapport 2024) - 15/08/2025

Mali : une tentative de coup d’État déjouée !

Mali : une tentative de coup d’État déjouée ! - 15/08/2025

MAGAL 2025/ Plus de 6,5 millions de fidèles selon une enquête statistique inédite

MAGAL 2025/ Plus de 6,5 millions de fidèles selon une enquête statistique inédite - 14/08/2025

MAGAL 2025- Serigne Mountakha appelle à une grande ferveur autour de l’Islam , au culte du travail et à une mobilisation autour des défis cruciaux pour Touba, la mosquée en priorité

MAGAL 2025- Serigne Mountakha appelle à une grande ferveur autour de l’Islam , au culte du travail et à une mobilisation autour des défis cruciaux pour Touba, la mosquée en priorité - 14/08/2025

Magal 2025 / Jean Baptiste Tine réitère les engagements de l’État par rapport aux inondations, à l’accès à l’eau potable et à la modernisation des infrastructures

Magal 2025 / Jean Baptiste Tine réitère les engagements de l’État par rapport aux inondations, à l’accès à l’eau potable et à la modernisation des infrastructures - 14/08/2025

Détournement XXL : le trésorier d’Intech Group cliquait… et empochait 298 millions !

Détournement XXL : le trésorier d’Intech Group cliquait… et empochait 298 millions ! - 14/08/2025

Cérémonie Officielle du Grand Magal de Touba du jeudi 14 Août 2025

Cérémonie Officielle du Grand Magal de Touba du jeudi 14 Août 2025 - 14/08/2025

MAGAL 2025 – Un véhicule prend feu à proximité des tentes installées sur le côté opposé de la grande mosquée

MAGAL 2025 – Un véhicule prend feu à proximité des tentes installées sur le côté opposé de la grande mosquée - 14/08/2025

Nécrologie : Décès du journaliste de la RTS, Alassane Cissé

Nécrologie : Décès du journaliste de la RTS, Alassane Cissé - 13/08/2025

RSS Syndication