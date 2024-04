[Korité 2024] Prix et disponibilité du poulet sur le marché : les commerçants rassurent!

Le mois béni de Ramadan tirant à sa fin, la communauté musulmane va célébrer ce mardi et mercredi la fête de Aïd El Fitr.



Pour une belle fête, les sénégalais ont l'habitude de préparer des repas à base de poulet de chair. Cette viande très prisée durant la fête, fait parfois l'objet de pénurie.



Pour constater l’approvisionnement du marché, Dakaractu est allé à la rencontre des vendeurs-détaillants aux marchés Grand-Yoff et Gueule-Tapée "Case Baa" des Parcelles Assainies.



Au marché Gueule Tapée des Parcelles Assainies, Matar Diop, entouré de ses poulets déplumés, nous rassure sur la disponibilité de la volaille. « J’espère beaucoup qu'il n'y aura pas de pénurie. Cette année il y aura suffisamment de poulets de chair, comparé à l’année dernière », affirme t-il. « Il n'y a pas eu de rupture de poulets durant tout le mois de Ramadan et ça ne va pas changer d’ici la fête », rassure-t-il.



À 50 mètres des poulets irrésistibles de Matar Diop, Ousseynou Diouf confirme ses dires. « Nous avons suffisamment de stocks ici à Gueule Tapée "Case Baa". Le marché est bien approvisionné depuis le mois de Ramadan et la disponibilité sera au rendez-vous jusqu’au jour de la fête », explique ce vendeur de poulets.



Son voisin,Vieux Diouf de son nom, nous rassure davantage sur l’approvisionnement et

les prix qui pour lui est à la portée des clients malgré la conjoncture. « Les clients seront bien servis, nos stocks de poulets sont là, malgré la faible affluence des clients », renseigne ce vendeur de volaille.