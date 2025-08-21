Kolda : un trafiquant interpellé avec 60 cornets de chanvre indien

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kolda, relevant de l’OCRTIS, a procédé ce lundi 18 août 2025 à l’interpellation d’un individu dans le quartier Diaobé, en possession de 60 cornets de chanvre indien, d’une paire de ciseaux et de coupures de papier ciment utilisées pour le conditionnement.
Cette opération fait suite à un renseignement opérationnel signalant l’implication du suspect dans le trafic de drogue. Une descente a été organisée par les forces de l’ordre, qui ont découvert sur place la drogue et le matériel de conditionnement.
Le mis en cause a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices.
