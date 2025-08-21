Kolda : un trafiquant interpellé avec 60 cornets de chanvre indien


Kolda : un trafiquant interpellé avec 60 cornets de chanvre indien
La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kolda, relevant de l’OCRTIS, a procédé ce lundi 18 août 2025 à l’interpellation d’un individu dans le quartier Diaobé, en possession de 60 cornets de chanvre indien, d’une paire de ciseaux et de coupures de papier ciment utilisées pour le conditionnement.
 
Cette opération fait suite à un renseignement opérationnel signalant l’implication du suspect dans le trafic de drogue. Une descente a été organisée par les forces de l’ordre, qui ont découvert sur place la drogue et le matériel de conditionnement.
 
Le mis en cause a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices.
 
Autres articles
Jeudi 21 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sanctions Américaines contre Mame Mandiaye Niang de la CPI :

Sanctions Américaines contre Mame Mandiaye Niang de la CPI : "le Sénégal se tiendra résolument à ses côtés..." (Pm Ousmane Sonko) - 21/08/2025

Ziguinchor : Un SDF retrouvé mort dans une maison abandonnée à Santhiaba

Ziguinchor : Un SDF retrouvé mort dans une maison abandonnée à Santhiaba - 21/08/2025

Fatick : saisie de 390 pilules d’amphétamines et crystal meth, un individu arrêté

Fatick : saisie de 390 pilules d’amphétamines et crystal meth, un individu arrêté - 21/08/2025

Décès de Fanta Sall: Macky Sall rend hommage à une militante engagée et dévouée

Décès de Fanta Sall: Macky Sall rend hommage à une militante engagée et dévouée - 21/08/2025

Décès de Fanta Sall :

Décès de Fanta Sall : "Fanta Sall était une personne dévouée à son terroir", le vibrant hommage de Abdoulaye Wilane - 21/08/2025

Ziguinchor : La société civile dénonce la lenteur du processus judiciaire et craint que l’inaction ne renforce un climat d’impunité

Ziguinchor : La société civile dénonce la lenteur du processus judiciaire et craint que l’inaction ne renforce un climat d’impunité - 21/08/2025

Côte d'Ivoire: le parti au pouvoir accuse l'opposition d'être

Côte d'Ivoire: le parti au pouvoir accuse l'opposition d'être "dans la logique du pire" - 20/08/2025

Mali: des jihadistes attaquent deux positions militaires

Mali: des jihadistes attaquent deux positions militaires - 20/08/2025

États-Unis : Le procureur adjoint de la CPI, Mame Mandiaye Niang, sanctionné par Washington

États-Unis : Le procureur adjoint de la CPI, Mame Mandiaye Niang, sanctionné par Washington - 20/08/2025

[ Contribution] La presse sénégalaise au bord du gouffre : l’heure des responsabilités (Adama Sow journaliste)

[ Contribution] La presse sénégalaise au bord du gouffre : l’heure des responsabilités (Adama Sow journaliste) - 20/08/2025

Lycée Plan Jaxaay face aux risques d’inondations : Deux sites de relogement prévus pour les élèves et enseignants

Lycée Plan Jaxaay face aux risques d’inondations : Deux sites de relogement prévus pour les élèves et enseignants - 20/08/2025

Nouvelle loi bancaire, taux d’intérêt, mobilité: l’OQSF et le ministère des Finances face aux défis des usagers

Nouvelle loi bancaire, taux d’intérêt, mobilité: l’OQSF et le ministère des Finances face aux défis des usagers - 20/08/2025

Kédougou - Bantaco : Un mari frustré tente d’égorger sa femme qui refusait de rejoindre le domicile conjugal

Kédougou - Bantaco : Un mari frustré tente d’égorger sa femme qui refusait de rejoindre le domicile conjugal - 20/08/2025

Élaboration des projets de Budget 2026 : Le ministre Cheikh Diba mobilise ses services

Élaboration des projets de Budget 2026 : Le ministre Cheikh Diba mobilise ses services - 20/08/2025

Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye rencontre le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba à Yokohama

Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye rencontre le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba à Yokohama - 20/08/2025

Mbour – Cinq ans requis contre un maître coranique pour avoir enchaîné et enfermé deux talibés dans l’enclos

Mbour – Cinq ans requis contre un maître coranique pour avoir enchaîné et enfermé deux talibés dans l’enclos - 20/08/2025

« La question du député Thierno Alassane Sall est simple. Elle appelle une réponse simple » (Thierno Bocoum)

« La question du député Thierno Alassane Sall est simple. Elle appelle une réponse simple » (Thierno Bocoum) - 19/08/2025

Élections à la ville de Dakar : le mouvement de Barthélémy Dias dénonce « une violation flagrante de la légalité républicaine »

Élections à la ville de Dakar : le mouvement de Barthélémy Dias dénonce « une violation flagrante de la légalité républicaine » - 19/08/2025

Thierno Alassane Sall : « Ils font tout pour me dévier de mon objectif, mais je suis imperturbable »

Thierno Alassane Sall : « Ils font tout pour me dévier de mon objectif, mais je suis imperturbable » - 19/08/2025

Crd préparatoire de la 146e édition du gamou de Thiénaba : Les attentes de la cité de Mame Ahmadou Amary Ndack Seck

Crd préparatoire de la 146e édition du gamou de Thiénaba : Les attentes de la cité de Mame Ahmadou Amary Ndack Seck - 19/08/2025

Financement de la santé et souveraineté sanitaire : l’Association des journalistes en Santé (AJSPD) ouvre le débat sur les enjeux du système de santé au Sénégal

Financement de la santé et souveraineté sanitaire : l’Association des journalistes en Santé (AJSPD) ouvre le débat sur les enjeux du système de santé au Sénégal - 19/08/2025

Thiès - Non paiement de leurs pensions de retraite : les cheminots retraités très remontés, déplorent le silence des autorités

Thiès - Non paiement de leurs pensions de retraite : les cheminots retraités très remontés, déplorent le silence des autorités - 19/08/2025

Mouvement Thiès d'abord : après 12 mois d'existence et d'actions, Me Habib Vitin tire un bilan satisfaisant

Mouvement Thiès d'abord : après 12 mois d'existence et d'actions, Me Habib Vitin tire un bilan satisfaisant - 19/08/2025

Ziguinchor : le stade Aline Sitoé Diatta submergé par les pluies

Ziguinchor : le stade Aline Sitoé Diatta submergé par les pluies - 19/08/2025

Môle 8 du Port de Dakar : Pour un bout de « Kush », l'inévitable drame entre deux dockers

Môle 8 du Port de Dakar : Pour un bout de « Kush », l'inévitable drame entre deux dockers - 19/08/2025

Poursuite des échanges avec le Sénégal : Une mission du FMI séjournera à Dakar 19 au 26 août 2025

Poursuite des échanges avec le Sénégal : Une mission du FMI séjournera à Dakar 19 au 26 août 2025 - 19/08/2025

Rebeuss : Papa Djibril Fall a rendu visite à Badara Gadiaga et d’autres détenus

Rebeuss : Papa Djibril Fall a rendu visite à Badara Gadiaga et d’autres détenus - 19/08/2025

Caravane écologique à Labgar : le ministre Daouda Ngom annonce la création d’une réserve naturelle communautaire

Caravane écologique à Labgar : le ministre Daouda Ngom annonce la création d’une réserve naturelle communautaire - 19/08/2025

Tambacounda, une région en détresse : Alpha Thiam tire la sonnette d’alarme

Tambacounda, une région en détresse : Alpha Thiam tire la sonnette d’alarme - 19/08/2025

TOUBA – FÉTO noyé dans l’amertume/ Les sinistrés des inondations s’en prennent à l’État et à la mairie

TOUBA – FÉTO noyé dans l’amertume/ Les sinistrés des inondations s’en prennent à l’État et à la mairie - 19/08/2025

RSS Syndication