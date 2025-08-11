Kolda : Le Magal de Touba ralentit l’activité économique locale

À deux jours de la célébration du Magal de Touba, ses effets se font déjà sentir sur l’économie locale de Kolda, en plein cœur du Fouladou. Plusieurs secteurs, comme la vente de poissons ou la friperie, tournent au ralenti.



La raison est qu' une grande partie de ces petites activités est tenue par des fidèles mourides qui, traditionnellement, prennent la route pour Touba afin de célébrer l’événement religieux. Conséquence directe, de nombreuses boutiques et étals sont fermés, aussi bien dans les quartiers que dans le marché central.



« La ville est timide et les activités tournent au ralenti. Cette situation risque de durer jusqu’à un mois, car pour certains mourides, le Magal est aussi l’occasion de prendre des vacances », confie A. S., un commerçant local.



En attendant le retour des « baol-baols » du Magal, les habitants de Kolda devront s’adapter… ou aller faire leurs emplettes ailleurs.

