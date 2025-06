Kolda : En route vers le premier salon du livre, un événement historique pour le Fouladou

Le tout premier salon du livre de Kolda se profile à l'horizon et se tiendra les 21 et 22 novembre 2025. Pour orchestrer cet événement d'envergure, un comité de pilotage a été officiellement mis en place ce mardi 17 juin, sous la direction de Seydi Sow.



Les travaux du comité ont déjà permis de dégager une histoire littéraire riche pour la région du Fouladou, structurée en deux générations distinctes : la première couvrant la période de 1974 à 2000, et la seconde s'étendant de 2000 à nos jours. Ce premier salon aura pour objectif de mettre en lumière le talent des écrivains locaux et de valoriser les richesses culturelles du terroir.





Au-delà de la célébration des auteurs, l'événement vise également à stimuler le goût de la lecture chez les jeunes et à encourager les écrivains à persévérer dans leur art. C'est, selon les organisateurs, le seul moyen pour ces plumes de contribuer à la postérité de l'histoire du terroir, jetant ainsi les bases d'un développement durable par la culture.





Ce salon concrétise un souhait de longue date pour la communauté littéraire de Kolda. Sa réalisation en novembre prochain est le fruit de l'engagement d'hommes de conviction, à l'image du professeur de lettres et écrivain Abdourahmane Diallo, dont l'apport a été déterminant.