Khoutba Tabaski à la Mosquée Omarienne : un appel à l’obéissance filiale et à un dialogue inclusif

La communauté musulmane du Sénégal a célébré la prière de la Tabaski ce 7 juin 2025 sur l'ensemble du territoire. À la mosquée Omarienne de Dakar, plusieurs autorités religieuses et politiques étaient présentes pour s’acquitter de la prière de l’Aïd el-Kébir. À l’issue de l'office, Seydou Nourou Tall, l’Imam de la mosquée Omarienne, a prononcé un sermon poignant axé sur les relations entre père et fils.



Le religieux a insisté sur le comportement que doit adopter un fils envers son père, rappelant l’importance de l’obéissance et du respect dus aux parents, conformément aux enseignements de l’islam et aux valeurs culturelles sénégalaises.



Évoquant l’actualité nationale, l’Imam Seydou Nourou Tall a salué l’initiative des autorités d'un dialogue politique. Il a encouragé cette démarche, la qualifiant de conforme aux textes religieux. Toutefois, il a exhorté à ce que ces concertations ne se limitent pas uniquement aux politiciens et aux autorités, mais qu’elles s’élargissent à l’ensemble du peuple, afin de recueillir l’avis des citoyens sur la marche du pays.



Alain Bonang