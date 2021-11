Khalifa Sall sur le renvoi du procès de Barthélemy Dias au 1er Décembre : « C’est fait sciemment c’est politique, personne ne nous fera croire le contraire… »

L’ancien maire de Dakar Khalifa Sall était ce matin à la salle 6 du tribunal où devait se tenir l'audience en appel de Barthelemy Dias. L’affaire a finalement été renvoyée pour plaidoiries. Une décision qui a fait vivement réagir Khalifa Sall « c’est fait sciemment c’est politique, personne ne nous fera croire le contraire. Et nous continuerons à nous battre pour faire, pour que cette manipulation et cette ignominie ne puisse pas prospérer » a vitupéré Khalifa Sall. Il a fini par lancer une pierre dans le jardin des tenants du pouvoir actuel. « Dans les démocraties consolidées, la justice s’interdit d’interférer dans les processus politiques. Et ici ils savent bien, surtout qu’il renvoie pour plaidoirie, c’est-à-dire que le 1er décembre, les avocats vont plaider et l’affaire va être vidée ou mise en délibéré ».