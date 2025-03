Keur Moussa - Village de Mbirdiam : Les populations dénoncent l’accaparement de leurs terres et interpellent l'État central

Les habitants du village de Mbirdiam (commune de Keur Moussa), ont fait face à la presse pour alerter l’opinion nationale et internationale sur une situation "critique" qui met en péril leur communauté. Il s'agit d'une tentative d’accaparement "illégal" de leurs terres, orchestrée avec la complicité de certaines autorités locales.

Une spoliation foncière "inacceptable"

Ces derniers disent être en train de faire face à des manœuvres répétées et abusives menées par de nouveaux arrivants. "Prétextant un certificat administratif colonial supposément établi avant l’indépendance, ils revendiquent 75 hectares de nos terres ancestrales, bafouant ainsi nos droits légitimes. Le village de Mbirdiam date de plus de 700 ans, et les autochtones se sont toujours nommés Faye, Diouf, Ciss, Ndione, Pouye, Seck et Guèye. À aucun moment de son histoire, ce village n’a connu d’autres occupants que ceux issus de ces lignées[...]. Le harcèlement exercé par ces nouveaux arrivants a conduit à la vente illégale d’une partie du territoire, située au centre du village, dans le quartier de Pouyène. Cette zone constitue le seul poumon du village, un point stratégique et équidistant de tous les hameaux environnants", ont-ils regretté.