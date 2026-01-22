Kédougou : un réseau de trafic de kush et de Tramadol démantelé aux portes du Mali


Kédougou : un réseau de trafic de kush et de Tramadol démantelé aux portes du Mali
La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kédougou, relevant de l’OCRTIS, a procédé, le 20 janvier 2026, à l’interpellation de trois individus pour détention et trafic de substances psychotropes et de kush, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien.
 
Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel précis faisant état de l’existence d’un réseau structuré de trafic de drogues dans le village de Ségoto, une localité située à proximité immédiate de la frontière malienne, zone réputée sensible en matière de circulation de produits prohibés.
 
Les investigations menées par les éléments de la BRS ont permis d’identifier et de localiser plusieurs points de vente clandestins, spécialisés dans l’écoulement de kush et de Tramadol, des substances aux effets particulièrement nocifs pour la santé publique. Après une phase de reconnaissance minutieuse des lieux, une intervention coordonnée a été déclenchée, conduisant à l’interpellation des suspects sans incident majeur.
 
Les perquisitions effectuées ont permis la saisie d’une quantité importante de produits illicites, composée de :
•  566 comprimés de Tramadol ;
•  451 paquets de kush.
 
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin de remonter l’ensemble de la filière, d’identifier d’éventuels complices et de déterminer les circuits d’approvisionnement, notamment transfrontaliers.
Autres articles
Jeudi 22 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Nécrologie : Décès du père du journaliste Chérif Dia de la TFM

Nécrologie : Décès du père du journaliste Chérif Dia de la TFM - 22/01/2026

Assainissement : remise des clés de camions de vidange à l’AAAS ce vendredi à Cambérène

Assainissement : remise des clés de camions de vidange à l’AAAS ce vendredi à Cambérène - 22/01/2026

Marche pacifique à Thiès: le G7 exige le respect des accords signés avec l'État

Marche pacifique à Thiès: le G7 exige le respect des accords signés avec l'État - 22/01/2026

Saly/ La reine de Bignona révèle ses incantations pour la victoire des Lions : « J’étais à genoux pendant tout le match »

Saly/ La reine de Bignona révèle ses incantations pour la victoire des Lions : « J’étais à genoux pendant tout le match » - 22/01/2026

Rufisque : Une dispute pour 7 500 FCFA tourne au drame … l’enquête est en cours

Rufisque : Une dispute pour 7 500 FCFA tourne au drame … l’enquête est en cours - 22/01/2026

Affaire « Propos insultants » : Le Dr Mansour Diop serait introuvable après une plainte de son confrère Ousmane Cissé

Affaire « Propos insultants » : Le Dr Mansour Diop serait introuvable après une plainte de son confrère Ousmane Cissé - 22/01/2026

Guinée-Bissau : Le Général N’Tam fixe les élections au 6 décembre 2026 pour un retour au pouvoir civil

Guinée-Bissau : Le Général N’Tam fixe les élections au 6 décembre 2026 pour un retour au pouvoir civil - 22/01/2026

Mbour : il offre à sa mère la chambre à coucher de ses clientes, un menuisier condamné pour abus de confiance

Mbour : il offre à sa mère la chambre à coucher de ses clientes, un menuisier condamné pour abus de confiance - 22/01/2026

Guédiawaye : “Je ne l’ai jamais oublié” … six ans après, un maçon jugé pour une agression sexuelle d’une violence extrême

Guédiawaye : “Je ne l’ai jamais oublié” … six ans après, un maçon jugé pour une agression sexuelle d’une violence extrême - 22/01/2026

« Tensions » Sénégal-Maroc après la finale : Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue marocain Aziz Akhannouch

« Tensions » Sénégal-Maroc après la finale : Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue marocain Aziz Akhannouch - 21/01/2026

Économie : Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile le plan d’investissement 2026-2028

Économie : Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile le plan d’investissement 2026-2028 - 21/01/2026

Fake news, photos et vidéos sur la finale de la CAN : Le CORED met en garde les journalistes et invite les médias à plus de professionnalisme

Fake news, photos et vidéos sur la finale de la CAN : Le CORED met en garde les journalistes et invite les médias à plus de professionnalisme - 21/01/2026

Lutte contre le trafic de drogue : trois individus arrêtés à Kaolack avec 53 kg de chanvre indien

Lutte contre le trafic de drogue : trois individus arrêtés à Kaolack avec 53 kg de chanvre indien - 21/01/2026

Groenland : Donald Trump justifie ses ambitions par des « impératifs de sécurité nationale »

Groenland : Donald Trump justifie ses ambitions par des « impératifs de sécurité nationale » - 21/01/2026

Trump tacle violemment l’Europe lors du forum de Davos : « Des pays méconnaissables »

Trump tacle violemment l’Europe lors du forum de Davos : « Des pays méconnaissables » - 21/01/2026

Région de Thiès : les débarquements de la pêche artisanale estimés provisoirement pour l’année 2025 à 129.934 tonnes

Région de Thiès : les débarquements de la pêche artisanale estimés provisoirement pour l’année 2025 à 129.934 tonnes - 21/01/2026

Forum de Davos, Suisse: Donald Trump vante un « miracle économique » et une transformation historique des Etats Unis

Forum de Davos, Suisse: Donald Trump vante un « miracle économique » et une transformation historique des Etats Unis - 21/01/2026

Polémique autour la finale Sénégal-Maroc : La CNDH invite les acteurs sportifs et les sénégalais à faire preuve de responsabilité

Polémique autour la finale Sénégal-Maroc : La CNDH invite les acteurs sportifs et les sénégalais à faire preuve de responsabilité - 21/01/2026

Tensions à l'UVS : Les étudiants de la promotion 10 décrétent un arrêt total des activités pédagogiques, sur la plate-forme ENT pendant 48 heures

Tensions à l'UVS : Les étudiants de la promotion 10 décrétent un arrêt total des activités pédagogiques, sur la plate-forme ENT pendant 48 heures - 21/01/2026

Dangou endeuillé : une bagarre tourne au drame, un jeune charretier mortellement blessé

Dangou endeuillé : une bagarre tourne au drame, un jeune charretier mortellement blessé - 21/01/2026

Ébats intimes dans un garage : deux Sdf pris en flagrant délit

Ébats intimes dans un garage : deux Sdf pris en flagrant délit - 21/01/2026

Affaire Soya Diagne : la Cour suprême tranchera en dernier ressort

Affaire Soya Diagne : la Cour suprême tranchera en dernier ressort - 21/01/2026

Assemblée générale à Dakar : Les collectivités locales du Sahel et du littoral s’unissent pour la paix et le développement

Assemblée générale à Dakar : Les collectivités locales du Sahel et du littoral s’unissent pour la paix et le développement - 21/01/2026

L'ex-putschiste Damiba a été extradé du Togo vers le Burkina

L'ex-putschiste Damiba a été extradé du Togo vers le Burkina - 21/01/2026

Kalidou Koulibaly au Président et au Premier ministre: « Vous êtes nos vraies étoiles »

Kalidou Koulibaly au Président et au Premier ministre: « Vous êtes nos vraies étoiles » - 20/01/2026

Thiès- réunion du Conseil régional de la consommation: les nouveaux prix du riz brisé ordinaire, connus

Thiès- réunion du Conseil régional de la consommation: les nouveaux prix du riz brisé ordinaire, connus - 20/01/2026

Mbour / Drame à Médinatoul Salam : Yoro Ndoye (20 ans) décède lors du jubilé, fauché par un véhicule en fuite...

Mbour / Drame à Médinatoul Salam : Yoro Ndoye (20 ans) décède lors du jubilé, fauché par un véhicule en fuite... - 20/01/2026

Keur Socé : Le maire El Hadj Malick Ndiagane offre une session de formation en saponification à près de 150 femmes

Keur Socé : Le maire El Hadj Malick Ndiagane offre une session de formation en saponification à près de 150 femmes - 20/01/2026

Kaolack - Baisse du prix du riz brisé : le sac de 50 kg passe à 14.400 FCFA et le kg à 315 FCFA

Kaolack - Baisse du prix du riz brisé : le sac de 50 kg passe à 14.400 FCFA et le kg à 315 FCFA - 20/01/2026

Cambérène en communion totale : quand l’Appel de Seydina Limamou Laye ouvre les portes et les cœurs

Cambérène en communion totale : quand l’Appel de Seydina Limamou Laye ouvre les portes et les cœurs - 20/01/2026

RSS Syndication