Kédougou : un réseau de trafic de kush et de Tramadol démantelé aux portes du Mali

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kédougou, relevant de l’OCRTIS, a procédé, le 20 janvier 2026, à l’interpellation de trois individus pour détention et trafic de substances psychotropes et de kush, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien.



Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel précis faisant état de l’existence d’un réseau structuré de trafic de drogues dans le village de Ségoto, une localité située à proximité immédiate de la frontière malienne, zone réputée sensible en matière de circulation de produits prohibés.



Les investigations menées par les éléments de la BRS ont permis d’identifier et de localiser plusieurs points de vente clandestins, spécialisés dans l’écoulement de kush et de Tramadol, des substances aux effets particulièrement nocifs pour la santé publique. Après une phase de reconnaissance minutieuse des lieux, une intervention coordonnée a été déclenchée, conduisant à l’interpellation des suspects sans incident majeur.



Les perquisitions effectuées ont permis la saisie d’une quantité importante de produits illicites, composée de :

• 566 comprimés de Tramadol ;

• 451 paquets de kush.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin de remonter l’ensemble de la filière, d’identifier d’éventuels complices et de déterminer les circuits d’approvisionnement, notamment transfrontaliers.