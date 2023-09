Kedougou : le CRJ prône le dialogue et témoigne des multiples efforts de SGO en faveur des populations locales.

Suite au point de presse de certains jeunes contre les sociétés minières en revendiquant le contenu local le 12 août dernier, le Conseil régional de la jeunesse (CRJ) est sorti de son mutisme pour prôner la paix entre les sociétés minières et la jeunesse. Ce dernier prône la paix tout en instaurant un cadre de dialogue pouvant permettre aux différentes parties de parler le même langage dans l'intérêt des entreprises minières et des populations. Ils ont témoigné à l'occasion des gros efforts consentis par la SGO, filiale de Endeavor Mining, en réponse aux besoins des populations, à travers entre autres, le financement des micro-projets à travers certaines collectivités locales, pour les jeunes et les femmes dans différents secteurs tels celui de la jeunesse, la santé, l'éducation, l'hydraulique, le sport et l'entrepreneuriat.



Ousmane Mamadou Soumaré, président du Conseil régional de la jeunesse appelle à l'apaisement et à la compréhension mutuelle entre SGO et la jeunesse. Il a tenu à rappeler l'appui consistant de la société SGO en faveur du Conseil de la Jeunesse en 2016, à cette occasion tous les démembrements du conseil avaient reçu au moins 500 mille francs chacun.

Selon lui toujours, « les sociétés ont offert des opportunités aux jeunes et elles soutiennent toutes les activités qui se déroulent dans la région, malheureusement il y a un problème de communication à leur niveau, pour la vulgarisation de ces paquets de services rendus aux populations locales », a dit le président du CRJ



Poursuivant sa communication, O. M. Soumaré ajoute que « les incompréhensions entre les jeunes et les sociétés minières se justifient par le manque d'emploi, parce qu'au-delà de la formation, les jeunes entreprennent mais ont du mal à faire valoir leur savoir-faire et y trouver leur compte. Cette nouvelle mentalité des jeunes qui cherchent à créer de l'emploi mérite d'être salué par tous. » Ainsi il invite les autorités administratives et les sociétés minières à intégrer la dynamique du contenu local, car « les jeunes doivent s'auto employer et créer les conditions de l'employabilité pour leurs pairs. »



Ils ont fait savoir qu'ils comptent rencontrer dans les prochains jours à venir les responsables de SGO et les autorités administratives pour parvenir à mettre en place un cadre de dialogue et d'échanges entre sociétés minières et Jeunesse afin « de consolider les acquis déjà mis en place par cette société minière SGO qui est un partenaire privilégié de la jeunesse de la région. C’est pourquoi il est nécessaire de raffermir les liens et éviter les incompréhensions », ont-ils soutenu lors d'un point de presse.