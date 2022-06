Kédougou / Sabadola : « nous voulons électrifier le maximum de villages possibles qui sont impactés par nos opérations. » (Abdoul Aziz Sy, SGO)

Sabodala Gold Operations (SGO), filiale de Endeavour Mining, dans sa politique RSE, a décaissé une enveloppe de plus de 1,2 milliard de FCFA pour financer le projet d’électrification de 7 villages dans la commune de Sabadola. Ce, dans le cadre d’une convention tripartite signée, ce vendredi 10 juin 2022 avec la commune de Sabadola et l’Agence sénégalaise de I ‘électrification Rurale (ASER), d'un montant global de plus de1,4 milliard.



À cet effet, « nous voulons maximiser les retombées de la mine directement pour les populations impactées. On nous a reproché pendant longtemps l’image de la mine qui est bien éclairée, alors qu'à côté, le village de Sabadola surtout qui a donné son nom à la concession est dans l’obscurité. C’est un paradoxe qu’il fallait corriger », a dit de le directeur Abdoul Aziz Sy.



Néanmoins, « nous voulons électrifier le maximum de villages possibles qui sont impactés par nos opérations », a assuré l’administrateur de la société minière, avant d’agréer que « l’électricité est un facteur de production, c’est un intrant, ça améliore la sécurité, ça créé de l’emploi, mais aussi les conditions de vie des populations. Les bénéfices attendus sont trop nombreux », s'est réjoui M. Sy...