Kédougou / Poste de santé de Tripano : le maire M. H. Cissé et Endeavour Mining receptionnent du matériel d'une valeur de 8.129.500 Fcfa.

Ce mardi 5 septembre 2021, la commune de Kédougou a reçu du matériel flambant neuf pour le poste de santé de Tripano, en présence du médecin chef de district, Fodé Danfakha et des partenaires de Endeavour mining de Sabodala. Le coût total de ce matériel s'élève à 8.129.500 de nos francs.



En effet, ce poste de santé a été réalisé grâce à un projet du maire Mamadou Hadj Cissé, qui a bien voulu honorer une promesse électorale relative à la santé publique. Ce projet structurant de l'édile de la ville de Kédougou a été entièrement financé par Endeavour mining de Sabodala (SGO)



Il faut rappeler que c'est un deuxième poste de santé réalisé par la commune de Kédougou, après celui du quartier Ndiormi, qui a été inauguré le mois d'août dernier et érigé en centre de santé secondaire. Celui du quartier Tripano sera inauguré prochainement et portera le statut de poste de santé ou de centre de santé secondaire...