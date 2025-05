Kedougou / Orpaillage clandestin : 16 groupes électrogènes , 10 panneaux solaires saisis à Khossanto et Sékoto, vaste opération de démantèlement menée par la gendarmerie

La Gendarmerie nationale a encore renforcé sa présence dans le sud-est du pays. Le mercredi 7 mai 2025, dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage clandestin, une vaste opération a été menée dans les zones aurifères de Kobokoto (commune de Khossanto) et Sékoto (commune de Missirah Sirimana), deux localités ciblées pour leur prolifération de sites d’exploitation illégale d’or.



L’opération, coordonnée par la Brigade Territoriale de Khossanto, avec l’appui du GARSI 2 et de l’ESI de Kédougou, s’inscrit dans le plan de sécurisation permanent initié par la nouvelle Légion de Gendarmerie de Kédougou. Les résultats de l’intervention témoignent de l’ampleur des moyens mobilisés par les exploitants illégaux :

• 16 groupes électrogènes,

• 10 panneaux solaires,

• 13 marteaux-piqueurs,

• 16 piques,

• 8 pelles,

• et 4 batteries solaires ont été saisis.



Au-delà du matériel, cette action vise surtout à mettre fin à l’installation anarchique de sites d’orpaillage, souvent sources de tensions, de dégradations environnementales et de risques sécuritaires majeurs, notamment avec la présence massive d’étrangers dans ces zones sensibles.



Le Haut-commandement a réaffirmé sa détermination à poursuivre cette dynamique, en multipliant les opérations pour restaurer l’ordre et assurer une meilleure maîtrise des espaces aurifères dans la région de Kédougou.