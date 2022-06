Kédougou / Électrification de 7 villages : ASER, SGO et la commune de Sabodala débloquent plus d'un milliard.

La Sabodala Gold Opérations (SGO), filiale du groupe Endeavour Mining, a signé le 10 juin 2022, une convention tripartite avec l'Agence Sénégalaise de I'Électrification Rurale (ASER) et la commune de Sabodala pour un projet d’électrification de sept (7) villages de la commune de Sabodala.



En effet, dans ces lieux où s’effectue une bonne partie de nos opérations d’extraction et d’exploitation minière, ce projet d’investissement d’un montant global de plus de 1,4 milliard de FCFA, va éclairer les villages de Bransan, Bambaraya, Bambarayanding, Médina Bransan, Makhana et Tinkoto.



Pour le directeur général de l’ASER, M. Baba Diallo, « l’objectif de ce projet est de renforcer les sources d’énergie et le niveau de couverture des besoins énergétiques des ménages des villages bénéficiaires. Ainsi, ce projet va favoriser l’accès des ménages à une source d’énergie durable pour divers usages et stimuler le développement et le renforcement des activités économiques », a-t-il considéré.



La région de Kédougou, faisant partie des régions les plus défavorisées en manière d’électrification rurale, cette structure de l’État a, depuis quelques années, œuvré pour changer considérablement la réalité au niveau de ces différentes zones. De surcroît, après la réalisation des dorsales électriques entre Kédougou et Saraya et ensuite de Kédougou à Salémata, la prochaine étape consiste, dira le directeur général, avec un partenariat dynamique de la société Sabodola Gold, mais également la commune de Sabadola, de l’électrification de 7 localités au niveau de la commune de Sabadola.



Toutefois, termine Baba Diallo, « en permettant à ces populations d’accéder a l’électricité nous leur donnons une chance de vivre la modernité mais également de profiter de tous les bienfaits de l’électricité à travers les activités génératrices de revenus », a-t-il renseigné, considérant que l’électrification est un accélérateur du développement économique et social.