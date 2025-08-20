Kédougou - Bantaco : Un mari frustré tente d’égorger sa femme qui refusait de rejoindre le domicile conjugal

Le mari, résidant à Laminya, supportait mal la séparation d’avec sa femme et leur enfant âgé de seulement 6 mois. Après une dispute, la jeune dame avait rejoint Bantaco pour se réfugier chez son oncle. Face au refus de la famille de laisser partir la femme, l’homme, frustré, aurait mûri un plan macabre. Profitant de l’absence de l’oncle parti aux champs, il aurait sorti un couteau et tenté d’égorger son épouse.



Alertés par les cris, les voisins sont intervenus à temps, permettant d’éviter le pire. Gravement blessée à la gorge, la victime a été admise au poste de santé de Bantaco avant d’être évacuée vers le Centre de Santé de Kédougou. Fort heureusement, son pronostic vital n’est pas engagé.



Quant à l’agresseur, il a pris la fuite après son acte. Les pandores de la brigade de Mako ont ouvert une enquête et sont activement à ses trousses afin de faire toute la lumière sur cette tentative de meurtre.

