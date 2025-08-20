Kédougou - Bantaco : Un mari frustré tente d’égorger sa femme qui refusait de rejoindre le domicile conjugal

À Bantaco, dans la commune de Tomboronkoto, une femme a échappé de justesse à la mort après une violente agression perpétrée par son mari. Selon nos informations, la victime âgée d’une quinzaine d’années, avait refusé de retourner au domicile conjugal malgré les négociations engagées par son époux.
Le mari, résidant à Laminya, supportait mal la séparation d’avec sa femme et leur enfant âgé de seulement 6 mois. Après une dispute, la jeune dame avait rejoint Bantaco pour se réfugier chez son oncle. Face au refus de la famille de laisser partir la femme, l’homme, frustré, aurait mûri un plan macabre. Profitant de l’absence de l’oncle parti aux champs, il aurait sorti un couteau et tenté d’égorger son épouse.
Alertés par les cris, les voisins sont intervenus à temps, permettant d’éviter le pire. Gravement blessée à la gorge, la victime a été admise au poste de santé de Bantaco avant d’être évacuée vers le Centre de Santé de Kédougou. Fort heureusement, son pronostic vital n’est pas engagé.
Quant à l’agresseur, il a pris la fuite après son acte. Les pandores de la brigade de Mako ont ouvert une enquête et sont activement à ses trousses afin de faire toute la lumière sur cette tentative de meurtre.
-
Élaboration des projets de Budget 2026 : Le ministre Cheikh Diba mobilise ses services
-
Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye rencontre le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba à Yokohama
-
Mbour – Cinq ans requis contre un maître coranique pour avoir enchaîné et enfermé deux talibés dans l’enclos
-
« La question du député Thierno Alassane Sall est simple. Elle appelle une réponse simple » (Thierno Bocoum)
-
Élections à la ville de Dakar : le mouvement de Barthélémy Dias dénonce « une violation flagrante de la légalité républicaine »