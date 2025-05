Kavil (Latmingué): Une femme gérante d'une tontine de Tabaski victime d'un cambriolage digne d'un film hollywoodien, l'argent emporté...

À Kavil, dans la commune de Latmingué (région de Kaolack), des individus encagoulés ont ciblé le domicile d’une femme gérante d'une tontine communément appelée 3 clefs "Niéti Thiabi''. Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche au lundi.

En effet, les voleurs se sont introduits dans la maison aux environs de 3 heures du matin. Ainsi, après avoir tenu en respect la dame en la blessant grièvement avec des lames, ils ont emporté par devers eux les 800 mille FCFA de la tontine.

Terrifiées, les populations de cette localité réclament plus de sécurité et interpellent les autorités. Ainsi, des pères et des mères de famille ne savent plus désormais à quel saint se vouer, suite à ce vol qui leur a privé leurs épargnes durement constituées pour la fête de l'Aïd El Kébir...