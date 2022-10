Kaolack / Visite de prise de contact avec les acteurs du secteur : La ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire rencontre les entrepreneures du complexe industriel "Cissagro".

La ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire était en déplacement ce matin à Kaolack dans le cadre d'une visite de prise de contact avec les acteurs de ce secteur.

Madame Victorine Anquediche Ndeye a rendu visite aux entrepreneures et entrepreneurs affiliés à l'unité industrielle dénommée "Cissagro" basée à Kabatoki. "C'est une visite qui entre dans le cadre de la tournée auprès des structures qui ont bénéficié de l'appui du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire à travers la Plasepri", a-t-elle informé.

Ainsi, l'impact social et économique de cette unité industrielle a été démontré notamment dans le cadre de la valorisation des produits locaux. "Nous nous félicitons de ce modèle qui n'est rien d'autre que ce que nous visons à travers l'économie sociale et solidaire qui est une initiative de son excellence le Président de la République. Ce modèle permet dans la partie "transformation de céréales locales", de servir de débouchés aux groupements qui sont dans le secteur, mais aussi de permettre une valorisation de nos produits locaux", a-t-elle ajouté. Avant de promettre le renforcement de la capacitation et du financement des coopératives et de l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment au profit des jeunes.

À rappeler que la Plasepri est une plate-forme d'appui au secteur privé qui vise en particulier la création et le renforcement des PME locales. Ainsi, après Kaolack (Kabatoki), la délégation s'est rendue à Fatick pour une visite au niveau de l'unité de Sel D'Afrique...