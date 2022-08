Kaolack / USSEIN : Les enseignants affiliés au SAES déplorent les blocages liés à la bonne marche des activités pédagogiques.

Lors d'un face-à-face avec la presse locale de Kaolack, ces derniers ont fustigé "les problèmes récurrents qui rendent difficile la bonne marche de l'université par rapport à ses activités pédagogiques."

Ils pointent ainsi du doigt "la mauvaise gestion administrative et financière". "Tous les acteurs de l'USSEIN ont constaté que le conseil académique, seul organe délibérant de l'institution, ne fonctionne plus. Il est rarement convoqué pour statuer sur les questions de l'institution et quand il arrive à se réunir et délibère sur des questions données, celles-ci ne sont jamais respectées, ni publiées...Il y a la décision unilatérale de fermer l'université le 23 juillet dernier, la faible partie du budget qui est allouée à la pédagogie et le non-respect de l'autonomie des UFRs...", ont-ils regretté.

Après avoir également fustigé le non-respect des échéances fixées pour le paiement des primes de recherche et les allocations de voyage d'études, la section SAES de l'USSEIN a réitéré sa force de proposition pour une paix et un déroulement paisible des activités pédagogiques au sein de cette université...