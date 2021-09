Kaolack / Réseau de drainage des eaux pluviales : Mohamed Ndiaye Rahma salue la vision du Président Macky Sall.

À Khakhoune pour convoyer des camions de sable pour le remblayage des rues et ruelles qui cohabitent avec les eaux stagnantes, le coordinateur de Benno Bokk à Kaolack a salué les efforts du président Macky Sall pour sortir la ville de Mbossé des affres des inondations.



À travers le projet de drainage des eaux pluviales (infrastructures), Khakhoune et environs n'ont pas encore connu cette année, le phénomène des inondations. Les eaux de pluie qui prenaient d'assaut chaque année les maisons, sont aujourd'hui évacuées par un réseau d'évacuation de dernière génération.



Mohamed Ndiaye Rahma qui a visité aujourd'hui certains domiciles jadis lieux de réceptacle des eaux, a manifesté sa satisfaction de constater qu'aucune famille ne s'est encore déplacée pour aller se loger dans les écoles où dans d'autres endroits.



À rappeler que le coordinateur de Bby à Kaolack a été d'abord à Sara Diougary, Fass Cheikh Tidiane, puis à Gawane, Abattoirs et enfin à Khakhoune...