Kaolack - Ramadan 2025 : Le président régional de l'ASCOSEN met en garde contre une éventuelle hausse des prix des denrées alimentaires

En cette période de Ramadan, les produits alimentaires tels que le sucre, le riz, l’huile, l’oignon, la pomme de terre, etc., sont disponibles en quantité suffisante sur le marché. C'est pourquoi Elhadji Abdou Badio, président régional des consommateurs (ASCOSEN) de Kaolack, a mis en garde certains commerçants qui profitent de ce mois béni pour augmenter les prix.



« Le marché est bien approvisionné. Maintenant, il nous reste, à nous les consommateurs, à veiller sur les prix. Parce que nous avons constaté que les demi-grossistes, les grossistes et les détaillants ont tendance, lorsque le marché est bien approvisionné, à imposer de nouveaux prix. Nous demandons à tous les consommateurs, et surtout au service régional du commerce, de veiller au grain, car à l'heure actuelle, aucune augmentation des prix n'a été annoncée par les autorités. Il n'y a aucune hausse », a-t-il déclaré.



Le président régional de l'ASCOSEN Kaolack a également invité les populations à alerter les services compétents si certains commerçants tentent de se soustraire à la réglementation. « Il y a des affiches dans les boutiques sur lesquelles sont mentionnés des numéros verts. Les gens pourront donc joindre ces contacts pour dénoncer les récalcitrants. En ce mois béni, nous devons tous rester vigilants pour inciter les vendeurs à se conformer à la réglementation. »



Fallou Gallass Sylla