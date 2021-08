Kaolack / Politique : Serigne Aliou Cissé Niass monte au créneau et recadre les détracteurs de Mohamed Ndiaye Rahma.

Fidèle compagnon du coordinateur de Bby à Kaolack, Serigne Aliou Cissé Niass a fait face à la presse suite à une attaque perpétrée contre Mohamed Ndiaye Rahma.



Selon le petit fils de Baye Niass, "Mohamed Ndiaye Rahma est l'homme qui dérange du fait de ses nombreuses actions au profit de la coalition Benno Bokk Yakaar envers la population kaolackoise. Mais cela ne passera pas car ceux qui se sont levés pour le calomnier vont tout simplement buter sur un mur constitué d'hommes et de femmes de Médina Baye, Léona Niassène, Léona Kanène, Touba Ndorong, entre autres quartiers".



Le marabout politique s'est également prononcé sur les prochaines élections locales à Kaolack en déclarant que "la coalition Bby à Kaolack a déjà fait son choix et celui-ci porte sur la personne de Mohamed Ndiaye Rahma pour diriger la liste de la coalition dans la commune de Kaolack. À le croire, ceci reste le souhait de la majorité tout en espérant que le président Macky Sall qui est le sénégalais le plus informé, prendra en compte ce vœu, pour l'intérêt de cette commune...", a-t-il conclu.