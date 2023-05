Kaolack / National 2 de Football : Zénith Fc bat Avenir de Mbacké par 3 buts à 2.

Pour le compte de la 18ème journée de football national 2 amateur, Zénith fc a reçu hier Avenir de Mbacké au stade Lamine Guèye de Kaolack.

Le match s'est déroulé dans une bonne ambiance sous un soleil de plomb. Et en première période, les visiteurs ont cueilli à froid les poulains de Daour Sall en marquant 2 buts.

En deuxième mi-temps, l'équipe kaolackoise est revenue sur la pelouse avec plus d'engagement et de détermination. Ainsi, les joueurs ont pris d'assaut le camp adverse en inscrivant 3 buts. Cette belle victoire permet à Zénith Fc de se rapprocher du leader As Cambérène.

À la fin de la rencontre, le président de la section de football,Talla Dieng, a profité de l'occasion pour lancer un appel aux autorités locales et à la population kaolackoise pour que le club soit accompagné sur le plan financier afin qu'il puisse terminer la saison en gardant l'espoir de monter en National1...