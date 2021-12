Kaolack / Locales-Législatives : Les femmes plaident pour une participation égalitaire au niveau des instances de décision.

Un forum sur la participation politique des femmes s'est tenu ce matin au conseil départemental de Kaolack.



En prélude aux prochaines échéances, l'Association pour le développement du Sénégal (ADS) et son partenaire financier "Voix et leadership des femmes", ont porté le plaidoyer pour une " meilleure implication des femmes dans la prise de décisions au sein des partis politiques."



Et le constat est qu'en dépit de la loi sur la parité, la présence des femmes au niveau des instances de décision laisse toujours à désirer.



L'ADS entend, à travers ce forum, sensibiliser ces dernières sur l'importance de jouer les premiers rôles au niveau des conseils municipaux et départementaux, notamment dans la mise en place des bureaux et commissions...