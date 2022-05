Kaolack : La directrice de l'hôpital se prononce sur l’événement qui s’est produit le 06 mai à la pédiatrie.

Mme Khadidiatou Sarr Kébé qui a regretté cet épisode déplorable, a d’emblée présenté ses condoléances à la famille. Elle a mis en relief les efforts déployés depuis février 2019 dans le cadre du rehaussement du plateau technique à travers l’ensemble des partenaires de l’axe centre et du Ministère de la Santé.



"Dans le cadre de la démarche qualité des efforts seront déployés pour que de pareilles situations ne se reproduisent plus. Le pôle mère-enfant (maternité et pédiatrie) constitue un hôpital dans l’hôpital, ce dispositif de 176 lits avec deux unités de néonatologie dessert l’ensemble des références de l’axe centre. Le pôle mère-enfant totalise 65 possibilités d’hospitalisation en néonatologie, ce qui est énorme. Malgré la Covid-19, le service de pédiatrie a réalisé en 2021 plus de dix mille (10 000) consultations et compte actuellement 7 médecins dont 3 pédiatres et 7 généralistes", a-t-elle informé.



Avant d'ajouter : "Bien que le 6 mai soit une journée de grève générale, le service a fonctionné correctement. L’incident qui a été relevé a été circonscrit en un laps de temps. La procédure administrative est enclenchée et demeure confidentielle, la procédure judiciaire est en cours et nous restons à la disposition des autorités. L’hôpital dans sa démarche avant-gardiste organise depuis janvier 2022 des cycles de formation sur l’accueil, l’orientation et la bonne conduite destinés à l’ensemble du personnel. Huit sessions sont déjà tenues et nous pensons capitaliser cette démarche en terme de satisfaction".



Enfin, elle a exhorté le personnel à garder toute sa sérénité tout en continuant à œuvrer pour la performance du système hospitalier...