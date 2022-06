Kaolack / Inauguration du complexe Ciss-Plaza : L'heure est aux derniers réglages en direction du 02 juillet prochain.

Les travaux de finition vont bon train au complexe Ciss-Plaza de Kaolack. Ce matin, une équipe de Dakaractu Kaolack s'est rendue sur les lieux où les travaux de finition sont estimés à plus de 90%.



Le PDG du groupe CISSCORP HOLDING, Ibrahima Ciss dit Baye Ciss, qui nous a reçu dans son bureau sis au complexe Ciss-Plaza, s'est penché sur la réalisation de cette infrastructure et ses différentes composantes.



Une occasion pour lui de revenir sur les préparatifs liés à l'inauguration de la première phase du complexe Ciss-Plaza prévue le 02 juillet prochain sous la présidence effective de son Excellence, le Président Macky Sall.



Pour rappel, le Ciss-Plaza est un shopping Mall, le plus grand Hypermarché de la sous région, avec 4 grands restaurants, des magasins de différentes enseignes dont l'attractivité alimente en consommateurs ces magasins. Il se veut le premier shopping mall en Afrique avec des composantes comme suit : La plus grande station d'essence de l'Afrique de l'Ouest (12 pompes dont 24 pistolets) une boulangerie-pâtisserie, une glacerie avec un salon de thé, un aqua-parc avec plage artificielle et toboggans nautiques, une gare des gros porteurs, des banques, des assurances, une esplanade pour concerts et foires, etc...



Le groupe CISSCORP HOLDING compte ainsi créer 500 emplois directs et 1.000 indirects...