Kaolack – Fête du 1er Mai : La coalition des centrales syndicales liste ses préoccupations et remet un cahier de doléances au Gouverneur

À Kaolack, les travailleurs regroupés au sein des 5 centrales syndicales affiliées à la CSI, ont fêté le 1er mai dans une continuité des revendications. Ils ont effectué une marche sur les artères de la ville avant de remettre un cahier de doléances à l’adjoint au gouverneur chargé du développement.

Selon Ngagne Siry Lo Diop, SG de l’Union régionale de la CNTS de Kaolack et coordonnatrice de la coalition des 5 centrales syndicales affiliées à la CSI de la région de Kaolack, « on fête le 1er mai dans le contexte de l’unité syndicale (…). Nos préoccupations sont nombreuses parce qu’il y a des secteurs où il y a d’énormes difficultés. Si on prend le secteur de l’éducation, les décisionnaires sont toujours en attente, le secteur de l’eau, notamment à Flex ’eau, il y a des licenciements..., le secteur du gardiennage, le secteur de la boulangerie etc... Il y a beaucoup de problèmes. Et tout cela on l’a pris en compte dans le cahier des doléances que nous avons remis au Gouverneur», a-t-elle déclaré.

En réponse, l'adjoint au Gouverneur de Kaolack, en charge du développement, Mamadou Habib Camara, qui a reçu les syndicalistes, a rassuré sur la diligence des doléances. « Ce document fruit de réflexions partagées, exprime les attentes, les préoccupations et les revendications légitimes des travailleuses et travailleurs de notre région. Qu’il s’agisse de meilleures conditions de travail, de justice sociale, de sécurité au travail ou de revalorisation salariale, je mesure l’importance des points que vous avez soulevés. Je tiens à vous assurer que ce cahier fera l’objet d’une étude minutieuse. Un CRD spécial sera consacré à son exploitation. À son issue, des doléances qui peuvent être satisfaites au niveau régional le seront s’il plait à Dieu. Pour les autres doléances, elles feront l’objet de transmission aux autorités compétentes au niveau national ».

Pour rappel, les 5 centrales syndicales affiliées à la CSI sont la CNTS/FC, l’UDTS, l’UNSAS, la CSA et la CNTS.