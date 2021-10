Kaolack / Emploi des jeunes : Mohamed Ndiaye Rahma procède à l'ouverture d'une unité de transformation des produits locaux et entend former et financer des centaines de jeunes filles.

Le coordinateur de Bby à Kaolack vient de répondre favorablement à la politique du président Macky Sall relative à la création d'emplois au profit des jeunes.



En effet, l'ambassadeur itinérant a procédé ce week-end à l'ouverture d'une unité de transformation de produits locaux dotée de machines de dernière génération telles des décortiqueuses à mil, à maïs, à café etc, des décortiqueuses d'arachide, des séchoirs à gaz, un moulin à mil et à café entre autres.



Pour l'ouverture de ce centre de formation, une première cohorte de 62 femmes accompagnées de 3.000 autres femmes a été formée dans la transformation des céréales locales, fruits et légumes et la saponification.



Le projet compte ainsi enrôler 300 femmes par quinzaine qui seront formées et financées pour leur autonomisation. En plus, un fonds de roulement sera mis en place au sein de l'unité pour accompagner davantage les femmes dans cette tâche.



Mohamed Ndiaye Rahma dit avoir mis en œuvre ce projet pour accompagner le chef de l'État dans sa politique de développement du Sénégal.



