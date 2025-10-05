Kaolack: Effondrement d'un bâtiment à Passoire, un mort dénombré( bilan provisoire)

Un bâtiment R+2 s'est effondré ce dimanche au quartier Passoir( Kaolack), aux environs de 20 heures.
Le bilan provisoire fait état d'un mort et de 3 blessés. Selon les informations recueillies sur place, deux personnes sont toujours sous les décombres. les sapeurs-pompiers sont sur les lieux pour tenter de les secourir.
Nous y reviendrons.
Autres articles
-
Activités politiques et missions "gênantes" à l'international : "Macky Sall est maîtrisable" (Habib Sy)
-
AIBD : Pape Malick Ndour raconte les péripéties de son interpellation
-
NOUVEAU DRAME À TOUBA / Un enfant de 7 ans se noie dans les eaux pluviales à Nguiranène… Il était venu pêcher des poissons
-
Italie – Un tailleur sénégalais meurt en prison : la communauté s’enflamme et exige vérité et justice
-
Affaire Cambriolage chez la Famille de Madiambal Diagne : le vigile de l’ex-épouse de Madiambal Diagne derrière les barreaux