Kaolack: Effondrement d'un bâtiment à Passoire, un mort dénombré( bilan provisoire)

Un bâtiment R+2 s'est effondré ce dimanche au quartier Passoir( Kaolack), aux environs de 20 heures.

Le bilan provisoire fait état d'un mort et de 3 blessés. Selon les informations recueillies sur place, deux personnes sont toujours sous les décombres. les sapeurs-pompiers sont sur les lieux pour tenter de les secourir.

Nous y reviendrons.