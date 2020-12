Kaolack : Du matériel scolaire et un important lot de masques et de thermoflashs offerts au collège, à l'école élémentaire Moussa Sow et à l'IA.

C'est le coordinateur du Programme d'Appui à la Modernisation de l'administration (PAMA), Amadou Diallo, au nom de la ministre de la fonction publique, Mariama Sarr, par ailleurs présidente du comité de pilotage, qui est passé par là.



La cérémonie de remise du don a été paraphée ce matin au quartier Kasaville (commune de Kaolack) où le collège et l'école primaire moussa Sow ont bénéficié d'un important lot de tables bancs, d'ordinateurs et de photocopieuses.



Dans la même foulée, Mr Diallo a remis à l'inspection académique de Kaolack 10.000 masques et 40 thermoflashs.



Une initiative qui a été vivement saluée par le khalife général de la famille Dème, les autorités académiques et les parents d'élèves de cet établissement...