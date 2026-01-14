Kaolack - Can 2025 : Liesse populaire dans les rues après la qualification des Lions en finale

Le Sénégal s'est qualifié en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, après avoir battu, ce mercredi, l’Égypte par 1 but à 0. Dès le coup de sifflet final, les artères de la capitale du Saloum se sont transformées en vastes scènes de célébration.

Une liesse populaire a gagné les rues. Hommes, femmes, enfants, adultes, le tout dans un concert de klaxons de véhicules et de motos sillonnant les artères de la ville pour fêter la victoire des Lions..

Cette victoire, synonyme de qualification en finale, renforce un peu plus le rêve de tout un peuple de décrocher une deuxième étoile continentale.