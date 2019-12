Kaolack : Après une première vague de 15 éléments, l'effectif de la police sera encore renforcé.

À Kaolack pour présider la cérémonie de passation de service entre le commissaire sortant et le nouveau commissaire de Kaolack, Serigne Amadou Diop, le directeur de la Sûreté Publique, le commissaire Abdoul Wahab Sall, a annoncé que des dispositions sont en train d'être prises pour renforcer les commissariats en ressources humaines .

« Je puis vous dire que récemment le directeur général de la police nationale a mis à la disposition de tous les commissariats de la sécurité publique un renfort conséquent de personnes, y compris le commissariat central de Kaolack et le commissariat de Ndorong. Je crois que ce renforcement en effectif viendra un peu soulager les préoccupations exprimées ça et là par les populations. Alors, pour les infrastructures, c'est tout un processus et vous savez que beaucoup d'efforts sont en train d'être menés au niveau de la région de Dakar, avec l'engagement politique des autorités, de renforcer le nombre de commissariats et de postes de police, y compris en Banlieue et également dans certaines régions où le besoin a été exprimé par les élus locaux et les populations… ».



Les propos du directeur de la sûreté publique sont ainsi confortés par une première vague de 15 éléments de la police qui vient d'arriver au niveau des deux commissariats de Kaolack. Il a été aussi annoncé l'arrivée d'une autre cohorte dans les prochaines semaines...