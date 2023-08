Kahone / Ibrahima Étia sur le saccage des centres d'état civil : "Quand on s'attaque à un centre d'état civil, on détruit pratiquement la vie de toute une communauté!"

À l'occasion de la semaine nationale de l'état civil, un forum communautaire sur l'importance de l'état civil a été initié dans la commune de Kahone.

À cette occasion, le chargé de la communication du programme "NÉKKAL", de l'Agence nationale de l'état civil a tenu à lancer un appel "aux populations et aux parents pour une déclaration systématique des naissances dans les délais, des mariages et des décès."

Concernant les actes de vandalisme contre les centres d'état civil, Ibrahima Étia de tirer la sonnette d'alarme. "Nous lançons également un appel à l'endroit des populations pour qu'elles arrêtent de s'attaquer aux centres d'état civil quand il y a des manifestations. Le constat au Sénégal c'est que depuis quelque temps quand il y a des manifestations, les manifestants s'attaquent aux centres d'état civil. Quand on s'attaque à un centre d'état civil, on détruit pratiquement la vie de toute une communauté. Et c'est des années que ces populations vont rester pour avoir de l'état civil", a-t-il regretté.