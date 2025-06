Kaffrine - Présence de sable dans les sacs de semences, les paysans dénoncent : 'Lafi nékone louko gueuna pire mofi nékk...'

Plusieurs sacs de semences d’arachide contenant du sable ont été découverts dans la région de Kaffrine. Ce, suite à une descente de l'association paysanne ''Aar Sunu Moomel'' dans plusieurs points de distribution dans le Ndoucoumane.

''Je suis paysan et je fais partie aussi de la commission, mais ce que j'ai pu constater, n'est pas du tout rassurant. J'ai fait sortir 16 kilos de sable sur 35 kg d'arachide. En plus, ils nous disent que c'est de la semence certifiée alors que les sacs n'ont pas de tickets justificatifs'', a regretté Mohamed Wilane de Ndiognick.

Selon Pape Ibrahima Ndao, ''Nous sommes en train de vivre la pire des campagnes de distribution des semences. À Diamal, sur 5 sacs d'arachide de 50 kilos, on a sorti 37 kilos de sable alors qu'on achète le sac à 10.500 FCFA. En plus, on nous dit que c'est de la semence certifiée alors qu'il n'y a pas de vignettes ou de tickets qui justifient que c'est certifié. Aussi, l'État a dit qu'il a augmenté l'argent de la campagne à 130 milliards alors qu'on réceptionne moins de semences. En tout cas, cette augmentation n'est pas visible'', a-t- il déploré.

Le coordinateur de ''Aar Sunu Moomel'', Bassirou Bâ, qui regrette un tel acte, impute la responsabilité à l'Etat. À l'en croire, ''actuellement tous les Sécco n'ont pas de semences. On peut citer Keur Layine, Kahi, Diamal, Kathiote etc... Les paysans sont en train d'attendre leurs semences. Ce qui est le plus déplorable, c'est que les semences qu'ils sont en train de distribuer sont de mauvaise qualité. Sur les 150 kg de semences que j'ai reçues, les 37 sont du sable. À Katakél, El hadj Diané a sorti 15 kg de sable sur ses sacs, à Mabo aussi 13,5 kg de sable ont été sortis sur un sac de 50 kg de Kabou Socé[...]'', a-t-il dénoncé.

D’après Bassirou Bâ, cette situation risque d’impacter la production de cette saison. Il lance un appel au nouveau régime du Président Diomaye et Sonko pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus et que des mesures soient prises pour permettre aux agriculteurs d’avoir des semences certifiées et de qualité.