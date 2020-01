Kaffrine / Equité territoriale : Mansour Faye renouvelle les engagements de l'État.

La région de Kaffrine a abrité la conférence territoriale spéciale sur l'équité, initiée par le ministère du développement Communautaire, de l'Equité Sociale et Territoriale à travers la direction générale du Développement Communautaire et de la Promotion de l'Équité.

Selon le ministre Mansour Faye, patron dudit département, il a été constaté que "malgré les investissements énormes consentis par l'État dans le monde rural ces 10 dernières années dans l'hydraulique, l'électrification, le désenclavement entre autres, il reste encore énormément de choses à faire et tout est prioritaire. Mais ce qui est surtout à noter, ce sont les importantes disparités tant sociales que territoriales qui existent entre les communes, les départements et les régions. Et surtout entre le milieu urbain et les territoires ruraux…"



C'est la raison pour laquelle, la mission du ministère dont il a en charge, définie par le président de la République " a perçu la nécessité de travailler d'abord sur la reddition de ces disparités et inégalités de développement afin de contribuer à la construction d'un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous et à l'atteinte de ces 5 accès universels (eau, assainissement, électricité, transports, santé et éducation) sur l'ensemble du territoire national..."



Un document, à travers la contribution de l'agence régionale de développement ( ARD) et les acteurs de Kaffrine, sur la situation de référence initiale centrée sur les 5 accès universels a été élaboré et celui-ci permettra de déterminer les zones prioritaires d’intervention, les situations les plus tangibles etc... Ledit document a été d'ailleurs validé sous réserve en attendant d'autres informations.



Le secrétaire d’État en charge du réseau ferroviaire, Mayacine Camara, le directeur général du centre des œuvres universitaires de Dakar, Abdoulaye Seydou Sow, des élus locaux, des partenaires, des coordonnateurs de projets, entre autres acteurs ont aussi pris part à cette conférence...