Kaffrine-Décès d’Aïssatou Ba : le Mouvement national des femmes de l’APR exige l’ouverture d’une information judiciaire

Le Mouvement National des Femmes de l’Alliance pour la République (APR) s’est incliné devant la mémoire d’Aïssatou Ba, deuxième adjointe au maire de Kaffrine, décédée des suites d’une agression survenue le 2 novembre 2025.



Dans un communiqué rendu public ce 19 février 2026 à Dakar, la structure féminine du parti annonce que leur camarade « a finalement rendu l’âme des suites de son agression sauvage », exprimant sa profonde consternation face à cette disparition.



Le Mouvement National des Femmes salue la mémoire d’« une femme engagée pour le parti, la ville de Kaffrine et ses populations », soulignant son rôle d’élue de terrain et son engagement constant dans la défense des intérêts de ses concitoyens.



Dans le même document, les responsables dénoncent « un acte lâche et odieux » et appellent le Procureur de la République de Kaffrine à ouvrir une information judiciaire afin de situer les responsabilités.



Le mouvement exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette agression et que justice soit rendue.



Au nom de l’ancien président Macky Sall, des responsables et des militants du parti, le Mouvement National des Femmes de l’APR présente ses condoléances attristées à la famille de la défunte et à ses proches, tout en rendant hommage à « une femme de devoir et de loyauté ».

