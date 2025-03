Kaffrine - CRD préparatoire de la fête du 4 avril : Un défilé civil et militaire et une animation culturelle au menu

À Kaffrine, un comité régional de développement (CRD) préparatoire à la célébration du 65ème anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale s’est tenu ce jeudi, sous la houlette du gouverneur de la région, Moustapha Diaw.



Ainsi, la journée du 4 avril sera marquée par un défilé civil, militaire et paramilitaire. « Pour les élèves, nous avons retenu 100 élèves, soit 4 sections de 25. Pour l’armée, 75 éléments, soit une compagnie. La gendarmerie, une compagnie, ainsi que la police avec 2 sections, c’est-à-dire le commissariat central et la section du détachement des GMI », a informé l’exécutif régional.



Une animation culturelle est également prévue pour valoriser le patrimoine culturel de la région de Kaffrine. « Nous avons donné des instructions au directeur du centre culturel, en relation avec les acteurs culturels de la région, pour proposer une animation folklorique ou culturelle mettant en avant le patrimoine culturel immatériel de la région », a ajouté Moustapha Diaw.



Pour rappel, le thème retenu pour le défilé du 4 avril 2025 est : « Vers la souveraineté industrielle et technologique des Forces de défense et de sécurité ».