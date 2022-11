« Kaay Bokk » à Bordeaux : Déthié Fall déplore les désastreuses conditions vécues par les étudiants sénégalais

Le président du Parti républicain pour le progrès poursuit la campagne d’adhésion et de mobilisation de son parti en perspective des élections présidentielles de 2024. Déthié Fall et les membres de son parti son au niveau de la diaspora pour rencontrer les militants et partager avec eux leurs préoccupations. En France, Déthié Fall a rencontré les sénégalais basés à Bordeaux. Mais se désole des conditions de vie relatées par les sénégalais : « j’étais hier à Bordeaux dans le cadre de l’opération Kaay Bokk pour échanger avec nos compatriotes sur la situation du pays et sur leurs difficultés dans cette zone. Nos compatriotes étudiants sont largement revenus sur leurs conditions de vie très désastreuses dans les campus et de leurs difficultés d’obtention de bourses entre autres », informe l’homme politique.

Il regrette de voir ces citoyens sénégalais dans cette partie de la France, partis chercher une vie meilleure et qui, finalement vivent ces situations alors que « le Sénégal dispose de tout ce qu’il faut pour une marche sérieuse vers l’émergence ».