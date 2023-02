KOLDA : une bibliothèque municipale pour rehausser le niveau des élèves…préparer les concours…

Pour rehausser le niveau des élèves de la commune, la municipalité a mis en place une bibliothèque. Celle-ci va permettre aussi aux étudiants et aux candidats de préparer les grands concours comme l’ENA, l’ESP, l’école normale supérieure. Ainsi, ouverte récemment au public en présence du maire Mame Boye Diao, cette bibliothèque doit participer à redonner le goût de de la lecture aux enfants qui leur fait souvent défaut avec l’avènement des TIC.







C’est pourquoi, Elhadji Kébé inspecteur et bibliothécaire d’estimer qu’il faut sensibiliser pour augmenter la fréquentation des lieux afin d’avoir les résultats escomptés. En ce sens, selon lui la bibliothèque installée au cœur de la ville devrait être le point de convergence des apprenants car disposant de plusieurs ouvrages en médecine, en pédagogie, en histoire et géographie, sciences sociales entre autres.







A en croire Elhadji Kebé « la bibliothèque peut apporter beaucoup de choses à la communauté car elle fournit des supports pour le savoir. Elle est riche et variée. Ainsi, on a la documentation médicale, journalistique, pédagogique, en sciences sociales aussi. » Dans cette lancée, il souligne que « ce sont les collégiens qui la fréquentent le plus souvent en plus des étudiants de l'UVS et du lycée technique. Et les élèves peuvent trouver ici les œuvres au programme comme la littérature classique, la littérature africaine. D'ailleurs, il y'aura un rayon dédié uniquement aux écrivains locaux. Cependant, il y'en a aussi pour la petite enfance avec les BD… »







A ce titre, il rappelle « on espère que cette année les résultats scolaires vont être rehaussés avec cette bibliothèque. Et en ce sens, on a commencé à sensibiliser dans les écoles pour que les élèves s'approprient de la bibliothèque. » A ce titre, il soutient que « nous accueillons aussi les candidats aux examens aux grands concours comme l’ENA. C'est pourquoi, on peut être optimiste pour les résultats. Et pour augmenter la fréquentation de la bibliothèque, nous allons faire des animations pour pousser les enfants à beaucoup lire avec des journées portes-ouvertes. Et ce malgré la présence des NTIC, on va essayer de pousser les enfants au goût de la lecture. »







Dans cette dynamique, il estime que « c'est l'occasion de sensibiliser les parents sur les méfaits des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans la foulée, nous éduquerons les enfants sur l’utilisation abusive des NTIC entre autres. Comme c'est un début, on va améliorer le cadre en faisant une réactualisation de l'offre… »