KOLDA : les délégués du personnel, les responsables des ressources humaines et médecins à l’école du code du travail pour un climat social apaisé…

Pour un climat social apaisé dans les structures de santé, délégués du personnel, responsables de ressources humaines et médecins sont à l’école du code du travail. Ces derniers se sont penchés pendant trois jours (14, 15 et 16 juin) sur la prévention des risques professionnels dans les structures hospitalières et la promotion du dialogue social. Et ce renforcement de capacités entre dans le cadre du programme dénommé « ensemble vers la réforme du travail ».



D’après l’inspection régionale du travail qui a organisé la rencontre, « il est important de former le secteur de la santé « gangréné ces temps-ci par des mouvements d’humeur », pour un climat social apaisé. Ainsi, l’hôpital régional de Kolda est un exemple illustratif de ces mouvements d’humeur. C’est pourquoi, selon l’inspection régionale du travail, la formation du délégué de personnel permettra de mieux défendre les intérêts syndicaux dans une atmosphère détendue avec connaissance des textes du travail.



À en croire Babacar Sy, inspecteur régional du travail, « l’atelier consiste à former les directeurs des ressources humaines, les délégués du personnel, les médecins sur les risques professionnels. Aujourd’hui, cette thématique est d’actualité car ayant défrayé la chronique ces derniers temps notamment à Louga et Tivaoune. » Dans la foulée, il précise : « c’est pourquoi, on a jugé nécessaire de renforcer le dialogue social dans la région en partenariat avec la GIZ (la coopération Allemande) pour atteindre les objectifs. Et pour ce, on a choisi kolda pour renforcer les partenaires sociaux sur le droit du travail et le dialogue social. » À cet effet, il explique : « pour être un bon délégué du personnel, il faut être bien formé sur la législation du travail qui pourrait atténuer les conflits sociaux. »



L’objectif de cette session de formation est de contribuer à l’apaisement du climat social et de favoriser une meilleure prise en charge de la prévention des risques professionnels. Mais également, cela va permettre l’instauration d’un dialogue fécond entre les acteurs sociaux de la région...