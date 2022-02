KOLDA : le muezzin de la mosquée de Nasroulahi, Abdoul Khoudouss Diallo, marche de Vélingara à Dakar pour rencontrer le président Macky Sall.

Abdoul Khoudouss Diallo, le muezzin de la mosquée du quartier Nasroulahi, a entrepris une marche de Vélingara à Dakar pour rencontrer le président de la République Macky Sall. Hier à son huitième jour de marche à l’étape de Koungheul, nous l’avons joint par téléphone pour qu’il nous explique les raisons d’un tel voyage.



À ce titre, il nous a confié qu’il souhaite rencontrer le président de la République pour le féliciter pour ses nombreuses réalisations. Il estime que ce dernier « est une chance pour le Sénégal et l’Afrique. » C’est pourquoi, il s'est résolu à parcourir à pied les 600 km qui séparent son département de Dakar depuis le 20 février 2022 dernier.



Et selon lui, on ne devrait pas attendre après pour le féliciter, car il faut « le faire quand il est au pouvoir. » Au terme de sa marche, il souhaiterait rencontrer le président de la République pour le féliciter de vive voix. Toutefois, il précise qu'il n'est mû par aucune forme d'intérêt.



Au téléphone, il nous a confié : « je remercie le Tout Puissant car je me porte bien. Je mange à ma faim même si je reconnais que ce n’est pas facile avec la chaleur. Mais avec la volonté, on y arrive… »



Revenant sur sa motivation, il précise : « aujourd’hui, notre pays a changé grâce aux efforts du président Macky Sall. Nous avons un réseau routier digne de ce nom parmi tant d’exemples. Donc, moi, je ne peux pas rester insensible à toutes ces bonnes actions de développement. C’est pourquoi, je voudrais le rencontrer en tête à tête pour lui exprimer toute ma satisfaction… »