KOLDA : la commune de Dabo tient son centre de santé...

Le département de Kolda vient d'égrener son deuxième centre de santé de niveau 1 qui sera implanté dans la commune de Dabo. La nouvelle est donnée par un communiqué du ministère de la santé et de l'action sociale publié ce lundi 30 octobre 2023. C'est une vieille doléance des populations qui vient d'être satisfaite par la tutelle.Ainsi, la carte de la direction de la santé de Kolda s'agrandit avec cette nouvelle création.



D'ailleurs, le maire de Dabo et député (apr) Idrissa Baldé n'a jamais cessé de porter ce combat. A ce titre, il estimait qu'un seul centre de santé ne pouvait satisfaire la demande des populations et surtout celles rurales. C'est pourquoi, situé au milieu du département de Kolda sur la RN6, Dabo va desservir même le département de Médina Yoro Foula et permettre aux populations de se soigner sur place sans venir à Kolda commune. Mieux, cela va certainement alléger les charges financières des couches vulnérables. En ce sens, il faut rappeler que Dabo est à plus de 50 km à l'est de Kolda, à 15 km de Mampatim et moins de 10 km de la commune de Dialambéré.