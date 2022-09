KOLDA: l'ADEPME sensibilise les acteurs économiques sur le programme ETER visant la compétitivité des PME via l'adoption technologique.

L’ADEPME va installer un bureau permanent dédié à l’accompagnement des PME à la chambre de commerce. L’annonce a été faite par l’ADEPME ce jeudi 08 septembre lors d’un Crd organisé à Kolda. Il s’agit pour cette agence de partager avec les acteurs du secteur sur ses futurs objectifs pour améliorer la productivité et la compétitivité de qualité des entreprises. En ce sens, le programme emploi, de transformation économique et de relance (ETER) présenté a suscité beaucoup d’intérêt chez les acteurs. Ainsi, 5.000 PME seront accompagnées pour l'adoption de technologies dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou pour une durée de 4 ans par ce programme.

Et ce programme (ETER) financé par la banque mondiale à hauteur de 12 milliards FCFA est pour la relance économique des entreprises avec la perte des emplois à cause de la Covid-19. En ce sens, ETER vient en appoint pour accompagner les PME afin de se relancer dans une ligne de compétitivité et de performance après la crise liée à la Covid-19.

À en croire le Dr Ibra Mbaye, directeur de la planification et du suivi-évaluation, « aujourd’hui, on est à Kolda pour rencontrer l’ensemble les opérateurs économiques et les populations pour échanger avec eux sur les contours de nos programmes comme ETER. En ce sens, on s’est focalisé sur ce programme dont la garantie et les financements sont assurés par le FONGIP et le FONSIS. Dans la foulée, l’ADEPME assure le volet IPME des entreprises. » À ce titre, il estime : « Il s’agit d’enrôler les entreprises, les PME pour leur permettre d’adopter des technologies innovantes pour assurer leur compétitivité. »

Dans cette optique, il souligne « après la Covid-19 avec la perte d’emplois, il fallait donc un programme de relance économique. Et pour une meilleure résilience, le PAP2 A du PSE a été ajusté pour permettre à nos entreprises d’être performantes et compétitives. » Puis, il poursuit « l’objectif c’est d’accompagner 5.000 PME au niveau national pour renforcer leur compétitivité et leur performance économique via la bancarisation et les technologies. »

Selon lui, pour une meilleure réussite de ce programme, l’ADEPME a identifié quatre guichets parmi lesquels le MPEME pour la formalisation des entreprises informelles, le standard, l’international et celui technologique de l’entreprises. Ainsi, l’innovation est que dans ce programme l’ADEPME va donner « des subventions à coups partagés avec identification des technologies à hauteur de 75%. »

Cette rencontre avec les acteurs du Fouladou va permettre un souffle nouveau pour les PME de la région pour se mettre aux mêmes normes que les autres afin de bénéficier des avantages de ce programme...