KOLDA : formation en entrepreneuriat-insertion des jeunes.

À Kolda, les jeunes ont bénéficié d’une formation en entrepreneuriat-insertion sous l’égide de la structure GFA consulting les 29 net 30 août.

Ainsi, cette formation entre dans le cadre de la capitalisation de l’approche standard pour l’accompagnement de porteurs de projets et futurs jeunes entrepreneurs. C’est un atelier consacré à l'évaluation des acquis afin d'être plus opérationnel dans le monde du travail et de la formation professionnelle.



D’ailleurs, les jeunes sont venus nombreux des centres d'incubation comme le domaine agricole communautaire de Sefa (Sédhiou).

Il faut rappeler que la Casamance naturelle détient suffisamment de terres arables et d'eau pour la réussite de tous les entrepreneurs, surtout les jeunes.

Saliou Diallo, chef d'antenne ONFP-Kolda : « l'Onfp tout comme les acteurs concernés ont participé à l'évaluation et à la capitalisation de l'approche standard. Ainsi, les acteurs ont décidé de vulgariser cette approche afin de permettre aux autres jeunes d’en bénéficier. »