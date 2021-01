KOLDA : Violent incendie à Saré Soto...

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré à Saré Soto, commune de Ndorna, département de Médina Yoro Foula, ce dimanche après-midi du 3 janvier 2021. Les flammes ont rasé complètement les trois cases de la concession, 17 sacs de la récolte d’arachide, l’argent de la tontine, des habits et divers ustensiles, d’après notre source.



À en croire Ndoungou Baldé, qui a participé au secours de ses voisins, « c’est l’explosion d’une batterie en charge d’un panneau solaire qui est à l’origine de l’incendie. Dès lors, les flammes ont consumé la concession en réduisant tout en cendres. Nous n’avons rien pu sauver, même pas l’argent de notre tontine estimé à plus de trois cent mille francs. Mais également, la récolte combinée aux semences ont été détruites, car nous n’avons pas pu circonscrire le feu vu son intensité. Et heureusement, que nous sommes arrivés à temps car le village est à trois kilomètres de Ndorna. Actuellement, nous sommes en train de nous organiser pour venir en aide à la famille, mais nous accueillerons l’appui de toutes les bonnes volontés aussi »



Il faut signaler qu’aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.



Nous y reviendrons...